Оренбургская ФАС предложила переименовать мороженое "Американец" и "Хохол"

УФА, 12 ноя - РИА Новости. Оренбургское управление ФАС рекомендовало частной компании в Оренбургское управление ФАС рекомендовало частной компании в Набережных Челнах исключить из своего ассортимента названия трех видов мороженого "Бедный еврей", "Хохол" и "Американец", которые эксперты признали неэтичными, говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в УФАС поступило обращение местного жителя, который считает, что при рекламировании мороженого ООО "Славица" используются оскорбительные названия, затрагивающие национальный признак. Заявитель просил разобраться и дать оценку, насколько допустим и уместен подобный креатив. Речь шла о мороженом "Хохол", "Бедный еврей" и "Американец".

"На заседании антимонопольной службы с участием экспертов представить компании пояснил, что наименование товаров присваивает фабрика мороженого "Славица", которая находится в городе Набережные Челны. Товарный знак и фирменное наименование продуктов-мороженого запатентованы фабрикой мороженого "Славица". Мороженое с этими названиями распространяется в России и не вызывало спорных вопросов", - сообщили в УФАС.

Как отметил президент федерации рестораторов и отельеров Оренбургской области Алексей Маринин, Россия является многонациональной страной, и следует уважать права граждан, в том числе по национальному признаку. "В представленных названиях присутствует пренебрежение и некоторая доля насмешливости по национальному признаку. Целевая аудитория данного продукта – дети, и на подсознательном уровне может формироваться определенный негатив относительно указанных наций", - цитирует управление слова эксперта по филологическим наукам Натальи Дмитриевой.

"Эксперты высказали свое мнение о том, что представленная информация рекламой не является, но почти единогласно решили признать спорную информацию не этичной, которая может оскорбить людей по национальному признаку. Решили, что следует выбрать иные наименования мороженого "Славица". Названия "Хохол", "Бедный еврей", "Американец" рекомендуется исключить ввиду формирования негативной оценки к определенным нациям", - говорится в сообщении оренбургского УФАС.