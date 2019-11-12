В Ленинградской области локализовали пожар рядом с Северной ТЭЦ

Ранее пресс-служба ПАО "ТГК-1" сообщала, что пожар произошел за пределами территории станции, на расстоянии порядка километра, Северная ТЭЦ работает в штатном режиме.

"В 13.43 поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, станция Лаврики. По прибытию было установлено, что происходит горение автомобильных покрышек в ангаре на площади 500 квадратных метров. В 14.38 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении ведомства.