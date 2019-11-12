Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T16:22Z
https://ria.ru/20191112/1560849404.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155705/51/1557055112_0:528:2503:1936_1036x0_80_0_0_d69366907ebb2ee06ff0243607f8537f.jpg
РИА Новости

Сибирские ученые создали композитный материал для гибкой электроники

15:34 12.11.2019 (обновлено: 16:22 12.11.2019)
486
© Designed by Kai Fu for Yazdani Lab, Princeton UniversityТак художник представил себе взаимодействия электронов внутри сверхпроводящего графена
Так художник представил себе взаимодействия электронов внутри сверхпроводящего графена
© Designed by Kai Fu for Yazdani Lab, Princeton University
НОВОСИБИРСК, 12 ноя – РИА Новости. Ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова (ИФП СО РАН) создали новый композитный материал, подходящий для создания гибких элементов памяти, сообщает научный институт во вторник.
"Исследователи… создали новый материал для мемристоров (резисторов, обладающих памятью): композит из наночастиц оксида ванадия, покрытых фторированным графеном. Разработанные структуры могут использоваться для изготовления элементов памяти гибкой электроники: они выдерживают многочисленные деформации, способны хранить и многократно перезаписывать информацию всего за 30 наносекунд", - говорится в сообщении.
В институте пояснили, что мемристор представляет собой микроэлектронный компонент, изменяющий свое сопротивление в зависимости от протекшего через него электрического заряда. Он может выступать и как быстродействующая ячейка памяти, и как компонент нейроморфных сетей.
Клинические испытания имплантатов из полученных биоматериалов
13:18РИА Наука
Ученые создали имплантаты, срастающиеся с натуральной костью
"Перед нами стояла задача создать мемристорный материал для гибкой электроники, для этих целей хорошо подходит фторированный графен: он сохраняет стабильность при многократных переключениях, устойчив к изменениям температуры, механическим воздействиям. Однако, его недостатком является небольшая (1-2 порядка) разница токов для открытого и закрытого состояния мемристора. Чтобы решить проблему мы добавляли к фторированному графену материалы, позволяющие увеличить резистивный эффект", - приводятся в сообщении слова младшего научного сотрудника ИФП СО РАН Артема Иванова.
Ученый отметил, что лучший результат показали композитные пленки, состоящие из фторированного графена и наночастиц оксида ванадия - разница между токами в открытом и закрытом состояниях, достигала девяти порядков, что позволяет создать систему из нескольких тысяч мемристоров. Это, с одной стороны, увеличивает емкость памяти, а с другой - дает возможность создавать нейроморфные сети, по принципу работы схожие с человеческим мозгом. Мемристоры из нового композитного материала печатают на 2D принтере. Напечатанные на полимерном материале структуры можно сгибать практически вдвое — проводящие компоненты не пострадают.
"В нашей лаборатории разработана надежная, удобная и воспроизводимая технология получения фторированного графена, которой больше нет нигде в мире. 2D печать, в свою очередь, не требует дорогостоящего оборудования, больших финансовых вложений. Конечно, персональный компьютер напечатать невозможно, но, например, телефоны сейчас стремятся сделать гибкими, как и другие гаджеты: фитнес-браслеты, носимые сенсорные системы для мониторинга состояния здоровья и так далее", - прокомментировала ведущий научный сотрудник института Ирина Антонова. Перезаписать информацию на мемристоры, созданные новосибирскими физиками, можно до миллионов раз за рекордно короткое время, отметили в ИФП СО РАН.
Редактирование генома
Вчера, 14:48РИА Наука
Ученые считают ДНК лишь одной из миллиона возможных генетических молекул
1800000
Обсудить 0
Открытия - РИА НаукаРоссийская академия наук
Рекомендуем
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
Бюллетень на избирательном участке
Опрос показал, сколько россиян готовы голосовать на выборах ради изменений
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде не согласились с идеей вернуть прежний пенсионный возраст в ДФО
Панорамный вид на Минск
Заседания трех из четырех подгрупп по Донбассу проходят в Минске
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд может привлечь частные медклиники к уходу за пожилыми
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
Евросоюз считает вотум недоверия кабмину Молдавии "тревожным сигналом"
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
В ДНР заявили об установке силовиками мин в районе разведения
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны и военной промышленности Египта Мухаммад Заки во время встречи в Каире
Россия поможет Египту создать центры обслуживания военной техники
Стартовый комплекс космодрома Восточный
Рогозин пообещал достроить первую очередь Восточного в ближайшие годы
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова
Комарова: поддержка нефтяной отрасли нужна для диверсификации экономики
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром обороны Армении Давидом Тонояном в Ереване
Россия готова помочь Египту в укреплении обороноспособности
Полицейский автомобиль
СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Миссия МВФ приедет в Киев 14 ноября для обсуждения новой программы
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова
Комарова оценила перспективы введения налога для самозанятых в Югре
Участники антиправительственной демонстрации у здания правительства в центре Бейрута
ООН призвала власти Ливана ускорить формирование правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:31В США не приняли решение о точном количестве военных в Сирии
19:27Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября
19:23Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
Лента новостейМолния