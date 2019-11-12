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РИА Новости

Путин назвал подготовку к выборам в РАН прозрачной для научного сообщества

15:13 12.11.2019 (обновлено: 15:19 12.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Работа по подготовке к нынешним выборам членов Российской академии наук была достаточно прозрачна для научного сообщества, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой РАН Александром Сергеевым.
Сергеев проинформировал Путина о подготовке к выборам членов РАН, которые состоятся 14 ноября на общем собрании академии наук.

"Александр Михайлович, уже со стороны заметно, что в этот раз работа (по подготовке к выборам в Академии наук) организована достаточно прозрачно для научной общественности, для тех, кто занимается этим замечательным, благородным видом деятельности", - сказал Путин в ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что среди кандидатов "не видно людей, не имеющих выдающихся заслуг перед наукой и не имеющих выдающихся открытий".
"Все люди очень достойные, имеющие действительно право претендовать на то, чтобы быть избранными и членом-корреспондентом, и действительным членом Академии наук. Я хочу пожелать всем претендентам удачи", - сказал глава государства.
Здание президиума Российской Академии наук в Москве
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РИА НаукаРоссияАлександр Сергеев (РАН)Российская академия наукВладимир Путин
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