Путин назвал подготовку к выборам в РАН прозрачной для научного сообщества

"Александр Михайлович, уже со стороны заметно, что в этот раз работа (по подготовке к выборам в Академии наук) организована достаточно прозрачно для научной общественности, для тех, кто занимается этим замечательным, благородным видом деятельности", - сказал Путин в ходе встречи, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.