В Совфеде поддержали идею разработки программы по борьбе с кибербуллингом

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение бизнес-структур о разработке для педагогов специальной программы по борьбе с кибербуллингом в рамках курса повышения квалификации преподавателей.

В ходе встречи спикера СФ с женщинами-лидерами корпоративной благотворительности глава социальных проектов Mail.ru Group Александра Бабкина рассказала о предложении компании проводить ежегодный день борьбы с травлей детей в интернете. По словам Бабкиной, около 50% россиян сталкиваются с травлей в интернет-пространстве. Она высказалась за создание в рамках программы повышения квалификации учителей в школе специального курса по борьбе с кибербуллингом.

"Травля в интернете не имеет ни краев, ни берегов, это (делается) анонимно, наносит психологическую травму людям", - поддержала ее Матвиенко.

При этом, если ребенок подвергся такой травле, то с психологической травмой он потом живет всю жизнь.

"Действительно, нужно подумать по программам в школе. Если сделаете программу в интернете и предложите такие возможные форматы, это было бы большим вкладом в моральное и нравственное оздоровление общества", - подчеркнула спикер.