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РИА Новости

В Совфеде поддержали идею разработки программы по борьбе с кибербуллингом

14:46 12.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение бизнес-структур о разработке для педагогов специальной программы по борьбе с кибербуллингом в рамках курса повышения квалификации преподавателей.
В ходе встречи спикера СФ с женщинами-лидерами корпоративной благотворительности глава социальных проектов Mail.ru Group Александра Бабкина рассказала о предложении компании проводить ежегодный день борьбы с травлей детей в интернете. По словам Бабкиной, около 50% россиян сталкиваются с травлей в интернет-пространстве. Она высказалась за создание в рамках программы повышения квалификации учителей в школе специального курса по борьбе с кибербуллингом.
"Травля в интернете не имеет ни краев, ни берегов, это (делается) анонимно, наносит психологическую травму людям", - поддержала ее Матвиенко.
При этом, если ребенок подвергся такой травле, то с психологической травмой он потом живет всю жизнь.
"Действительно, нужно подумать по программам в школе. Если сделаете программу в интернете и предложите такие возможные форматы, это было бы большим вкладом в моральное и нравственное оздоровление общества", - подчеркнула спикер.
Она также выразила сожаление в связи с тем, что сейчас в медиапространстве много программ, которые формируют жестокость в обществе.
Девушка с телефоном
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
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