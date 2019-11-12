Олегу Соколову принесут в СИЗО очки и книги

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Обвиняемому в Обвиняемому в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Олегу Соколову по его просьбе доставят очки и литературу в камеру в СИЗО, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу Александр Холодов.

"Адвокат привезет очки Соколову", - сказал Холодов, не уточнив подробности.

Ранее Соколов в беседе с Холодовым и его заместителем Антоном Миссуловиным пожаловался на отсутствие очков и заплакал.

"Я без очков не могу читать. Я как ученый, когда вот так вот мне, я схожу с ума", — признался он.

При этом он назвал условия содержания в СИЗО достойными.

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ

В понедельник, 11 ноября, историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве, его поместили в СИЗО. По предварительной версии следствия, седьмого ноября он застрелил свою 24-летнюю возлюбленную, выпускницу СПбГУ Анастасии Ещенко и спрятал труп. Чтобы избавиться от тела, в ночь на девятое ноября он решил расчленить его.

Утром того же дня историка с рюкзаком, в котором обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет, с переохлаждением извлекли из реки Мойки.

Обезглавленное тело жертвы обнаружили в квартире Соколова на набережной Мойки.