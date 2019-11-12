Савченко призвала Зеленского "не быть лохом"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на своей странице в Facebook

"Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как президента Украины — обманут украинцев и Украину! Не будь лохом", — заявила она.

Далее Савченко описала три пункта программы, которую, по ее мнению, должен исполнить глава государства. Так, в первую очередь необходимо провести перепись населения. Это важно для того, чтобы не допустить фальсификаций результатов при проведении референдумов.

Вторым шагом должен стать сам референдум — о множественном гражданстве в стране. Украинцы обязаны решить, стоит ли узаконить его или сохранить разделение на резидентов и нерезидентов.

Третий пункт — проведение еще одного референдума по созданию банка или рынка земли, а также согласование его условий: разрешать ли продавать землю иностранцам, юридическим лицам или вообще запретить продавать ее в частную собственность.

Савченко добавила, что если в первом чтении будет принят "преступный закон о наихудших условиях рынка земли для украинцев и хороших условиях для иностранцев", то ко второму чтению его никто не исправит. В этом случае гражданам придется "отвоевывать кровью" свою землю.