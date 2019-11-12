Отчим рассказал о пропавшей в Ставрополе школьнице

"Занималась дополнительно математикой и астрономией. Единственное, что до этого за три дня выяснилось, что она не ходила на математику. Просто был разговор, что если заниматься, то заниматься на сто процентов математикой. Дали подумать, что хочет, заниматься дальше или бросить эти дополнительные занятия. Никто не давил. Потом был разговор о том, какое решение она приняла. Она сказала, что математика не получается, заснула рано, на следующее утро собралась и ушла. Ни криков, ни скандалов, просто разговор, что будем делать дальше, продолжать учиться дополнительно или нет", - сказал собеседник агентства.