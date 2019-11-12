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РИА Новости

Отчим рассказал о пропавшей в Ставрополе школьнице

13:42 12.11.2019
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© Фото : СК РФ по Ставропольскому краюРазыскиваемая в Ставрополе пропавшая 16-летняя девочка
Разыскиваемая в Ставрополе пропавшая 16-летняя девочка
© Фото : СК РФ по Ставропольскому краю
Разыскиваемая в Ставрополе пропавшая 16-летняя девочка
ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Родители 16-летней девочки, пропавшей в понедельник в Ставрополе, за несколько дней до этого выяснили, что их дочь стала пропускать дополнительные занятия по математике, однако наказывать ее не стали, сообщил РИА Новости ее отчим Антон Толстов.
Ранее в главном управлении МВД по Ставропольскому краю сообщили, что в Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и не вернулась.
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"Занималась дополнительно математикой и астрономией. Единственное, что до этого за три дня выяснилось, что она не ходила на математику. Просто был разговор, что если заниматься, то заниматься на сто процентов математикой. Дали подумать, что хочет, заниматься дальше или бросить эти дополнительные занятия. Никто не давил. Потом был разговор о том, какое решение она приняла. Она сказала, что математика не получается, заснула рано, на следующее утро собралась и ушла. Ни криков, ни скандалов, просто разговор, что будем делать дальше, продолжать учиться дополнительно или нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, девочке нравится астрономия, в понедельник была олимпиада по этому предмету, а она очень хотела принять в ней участие.
"Она собиралась на олимпиаду по астрономии, до этого проходила испытания, переживала, что не прошла по баллам, она туда хотела. Была самостоятельной, рано вставала, сама поест, сама соберется. Ушла с паспортом, он нужен был на олимпиаде. Телефон включен был, зарядки все дома остались, другой рюкзак почему-то взяла, не школьный, что-то в нем было. Соседка ее видела, что она в лесу, что-то делала, лазила, искала", - отметил Толстов.
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