В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу

ПЯТИГОРСК, 12 ноя - РИА Новости. Полиция в Ставрополе ищет пропавшую 16-летнюю девочку, которая утром в понедельник вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.
По информации из социальных сетей, утром девочка отправилась на занятия, но до школы так и не дошла.
"В отдел полиции по городу Ставрополю поступило заявление от местной жительницы о том, что в понедельник в 7.30 мск ушла из дома и до настоящего времени не вернулась ее несовершеннолетняя дочь", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ориентировка с её приметами передана всем наружным нарядам полиции и оперативным сотрудникам. Полиция просит обращаться в ведомство всех, кто располагает какой-то информацией о девочке.
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