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РИА Новости

Глава Минприроды предложил ввести уроки рейнджеров в школе

13:41 12.11.2019 (обновлено: 13:43 12.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Архивное фото
ОДИНЦОВО (Московская область), 12 ноя - РИА Новости. Факультативная программа обучения заповедному делу и охране природы может быть запущена для старшеклассников, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин журналистам во вторник в подмосковном парке "Патриот".
"В идеале было бы запустить эту программу в наши школы – 8-11 классы. Неплохо было бы, чтобы инспекторский состав проводил какие-то факультативные занятия, где рассказывал ребятам о том, как нужно вести себя в лесу, что человек там имеет право и не имеет делать, потому что наши браконьеры - это тоже выходцы из школы. Чем раньше ребенок начнет понимать свою ответственность перед природой, тем лучше. Такая цель", - заявил Кобылкин.
Министр сослался на опыт советской школы, когда на встречи с детьми приходили представители различных профессий.
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин
12 августа, 16:18
Глава Минприроды призвал ввести экоуроки в школах
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинистерство природных ресурсов и экологии РФДмитрий КобылкинРоссияОбщество
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