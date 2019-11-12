Глава Минприроды предложил ввести уроки рейнджеров в школе

ОДИНЦОВО (Московская область), 12 ноя - РИА Новости. Факультативная программа обучения заповедному делу и охране природы может быть запущена для старшеклассников, считает глава Минприроды Дмитрий Кобылкин журналистам во вторник в подмосковном парке "Патриот".
"В идеале было бы запустить эту программу в наши школы – 8-11 классы. Неплохо было бы, чтобы инспекторский состав проводил какие-то факультативные занятия, где рассказывал ребятам о том, как нужно вести себя в лесу, что человек там имеет право и не имеет делать, потому что наши браконьеры - это тоже выходцы из школы. Чем раньше ребенок начнет понимать свою ответственность перед природой, тем лучше. Такая цель", - заявил Кобылкин.
Министр сослался на опыт советской школы, когда на встречи с детьми приходили представители различных профессий.
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