Глава Минприроды предложил ввести уроки рейнджеров в школе

"В идеале было бы запустить эту программу в наши школы – 8-11 классы. Неплохо было бы, чтобы инспекторский состав проводил какие-то факультативные занятия, где рассказывал ребятам о том, как нужно вести себя в лесу, что человек там имеет право и не имеет делать, потому что наши браконьеры - это тоже выходцы из школы. Чем раньше ребенок начнет понимать свою ответственность перед природой, тем лучше. Такая цель", - заявил Кобылкин.