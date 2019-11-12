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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-12T15:29Z
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РИА Новости

США хотят отрезать часть Сирии, заявил Лавров

13:39 12.11.2019 (обновлено: 15:29 12.11.2019)
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© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
ПАРИЖ, 12 ноя — РИА Новости. Вашингтон стремится отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и делает все для того, чтобы создать там квазигосударство, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на втором парижском Форуме мира.

"(США. — Прим. ред.) просят страны Залива о больших инвестициях с тем, чтобы создать местную администрацию на основе Сирийских демократических сил, курдов — отрядов народной самообороны и других, с ясным намерением отделить эту часть Сирии и контролировать находящиеся там нефтяные месторождения", — сказал министр.

Лавров также отметил, что Соединенные Штаты запрещают союзникам инвестировать в проекты по восстановлению Сирии, контролируемые официальным Дамаском.

"Мы поддерживаем совместно с сирийским правительством, приглашая всех, создание условий для модернизации инфраструктуры для возвращения беженцев, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни", — подчеркнул глава ведомства.

Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.
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Ситуация в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии длится уже более восьми лет. Ситуация обострилась в начале октября, когда Турция объявила о начале операции "Источник мира", направленной против курдских отрядов. Вашингтон, в свою очередь, отказался участвовать в военной операции Анкары и объявил о выводе войск.
Однако вскоре Дональд Трамп заявил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков "Исламского государства"*, поскольку ранее нефтедобыча на севере Сирии была главным источником их дохода. По его словам, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", поскольку "им нужны деньги".
Как отмечал представитель Пентагона Рэт Хоффман, прибыль от сирийской нефти идет именно курдам, а не американцам.
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Договоренности Москвы и Анкары

По договоренности с США Анкара приостановила боевые действия на востоке Сирии, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
Двадцать второго октября Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.
Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровСШАВ мире
Популярные комментарии
США с созданием квазигосударств надо останавливаться! Из последних- Украина! Ничего хорошего не получилось!
12 ноября, 14:58
vvladimsam
5540001
Что РФ больше всех надо? Есть ООН, который бабла жрёт немерено, а где результат? Больше не платить, и вообще, они уже нам должны.
12 ноября, 14:59
Ильичёв Игорь
1710019
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