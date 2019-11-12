Соловьев прокомментировал возбуждение на Украине уголовных дел против него

"Каратель Одессы, подавший заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью. В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы наследники Левитана, а украинская власть наследница кого?" Владимир Соловьев

При этом журналист напомнил, что не является гражданином Украины, где трансляция его программ запрещена.

В свою очередь, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал возбуждение уголовных дел против Соловьева позорным. Он отметил, что на Украине продолжают преследовать и запугивать журналистов.

По информации украинского МВД, полиция только с января по сентябрь текущего года зафиксировала 158 преступлений против журналистов.