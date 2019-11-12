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РИА Новости

Соловьев прокомментировал возбуждение на Украине уголовных дел против него

13:36 12.11.2019 (обновлено: 15:03 12.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил, что не удивлен тому, что Служба безопасности Украины преследует "еврея и борца с нацизмом". Так он прокомментировал сообщения о том, что на Украине против него завели уголовные дела.
"Каратель Одессы, подавший заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью. В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы наследники Левитана, а украинская власть наследница кого?"
Телеведущий Владимир Соловьев
Владимир Соловьев
При этом журналист напомнил, что не является гражданином Украины, где трансляция его программ запрещена.
В свою очередь, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал возбуждение уголовных дел против Соловьева позорным. Он отметил, что на Украине продолжают преследовать и запугивать журналистов.
По информации украинского МВД, полиция только с января по сентябрь текущего года зафиксировала 158 преступлений против журналистов.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины сообщил, что на Соловьева завели два уголовных дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Ситуация на УкраинеВладимир Соловьев (телеведущий)Служба безопасности УкраиныРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кому он нужен?.... Впрочем таким как Карасёв Вадим и иже с ними - нужен. А может и нашему гаранту ... . Ну не хотелось - бы верить, что такое....
12 ноября, 14:52
vvvias Вечканов Виктор
9000430
за что его выдать? за инакомыслие?)
12 ноября, 15:09
VPVasya Pupkin
1730105
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