Соловьев прокомментировал возбуждение на Украине уголовных дел против него

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил, что не удивлен тому, что Служба безопасности Украины преследует "еврея и борца с нацизмом". Так он прокомментировал сообщения о том, что на Украине против него завели уголовные дела.
"Каратель Одессы, подавший заявление, так и не понял, что свобода слова является европейской ценностью. В истории Европы уже был пример борьбы с журналистами. Гитлер ненавидел Левитана. Мы наследники Левитана, а украинская власть наследница кого?"
При этом журналист напомнил, что не является гражданином Украины, где трансляция его программ запрещена.
В свою очередь, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал возбуждение уголовных дел против Соловьева позорным. Он отметил, что на Украине продолжают преследовать и запугивать журналистов.
По информации украинского МВД, полиция только с января по сентябрь текущего года зафиксировала 158 преступлений против журналистов.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины сообщил, что на Соловьева завели два уголовных дела по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины".