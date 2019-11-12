Украинский вице-премьер считает, что страна вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Украина вступит в НАТО быстрее, чем интегрируется в Европейский союз, считает вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба

Ранее Кулеба заявлял, что рассчитывает, что страна через пять лет будет соответствовать экономическим критериям вступления в ЕС

"Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.

Он отметил, что украинские власти хотят за ближайшие пять лет выполнить все требования Североатлантического альянса по реформированию страны.

"В идеале через пять лет мы должны быть полностью взаимно совместимы со странами Альянса, и последний шаг, который надо будет сделать – получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления Украины в НАТО… Через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь", - отметил Кулеба.

Кроме того, он считает, что Киев, в случае повторной подачи заявки на получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, получил бы ответ хуже, чем он был в 2008 году. "Я уверен, что мы получим ответ хуже, чем в 2008. Исходя и из изменений в Альянсе, и евроатлантическом сообществе как таковом", - сказал Кулеба. При этом он напомнил, что после подачи заявки на ПДЧ в 2008 году Киев получил подтверждение, что Украина станет членом НАТО и заявка отправилась в работу. "Процедурно подавать вторую заявку – значит обнулять все сделанное и начинать все сначала", - отметил Кулеба.

Ранее Кулеба заявил, что Киев не будет подавать повторно заявку на получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, считает, что этот вопрос должен быть техническим, а не политическим. Бывший президент Украины Петр Порошенко предлагал главе государства Владимиру Зеленскому и Верховной раде поднять вопрос о ПДЧ на декабрьском саммите альянса.

Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.