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РИА Новости

Украинский вице-премьер считает, что страна вступит в НАТО раньше, чем в ЕС

12:52 12.11.2019 (обновлено: 13:09 12.11.2019)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Украина вступит в НАТО быстрее, чем интегрируется в Европейский союз, считает вице-премьер страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Ранее Кулеба заявлял, что рассчитывает, что страна через пять лет будет соответствовать экономическим критериям вступления в ЕС.

"Я считаю, что мы в НАТО вступим раньше, чем в ЕС", - сказал Кулеба в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.

Он отметил, что украинские власти хотят за ближайшие пять лет выполнить все требования Североатлантического альянса по реформированию страны.
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"В идеале через пять лет мы должны быть полностью взаимно совместимы со странами Альянса, и последний шаг, который надо будет сделать – получить политическое решение Альянса о начале процедуры вступления Украины в НАТО… Через пять лет мы хотим сесть с ними за стол и сказать: ребята, мы готовы, теперь ваша очередь", - отметил Кулеба.
Кроме того, он считает, что Киев, в случае повторной подачи заявки на получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, получил бы ответ хуже, чем он был в 2008 году. "Я уверен, что мы получим ответ хуже, чем в 2008. Исходя и из изменений в Альянсе, и евроатлантическом сообществе как таковом", - сказал Кулеба. При этом он напомнил, что после подачи заявки на ПДЧ в 2008 году Киев получил подтверждение, что Украина станет членом НАТО и заявка отправилась в работу. "Процедурно подавать вторую заявку – значит обнулять все сделанное и начинать все сначала", - отметил Кулеба.
Ранее Кулеба заявил, что Киев не будет подавать повторно заявку на получение плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, считает, что этот вопрос должен быть техническим, а не политическим. Бывший президент Украины Петр Порошенко предлагал главе государства Владимиру Зеленскому и Верховной раде поднять вопрос о ПДЧ на декабрьском саммите альянса.
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Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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