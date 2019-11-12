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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

В Соборной мечети Москвы прошел вечер по случаю праздника Мавлид ан-Наби

12:46 12.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие после реставрации главной мечети Москвы
Открытие после реставрации главной мечети Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. В день рождения пророка Мухаммеда в Соборной мечети российской столицы прошли праздничные мероприятия, на которых мусульманам рассказали не только об истории ислама, но и семейных ценностях, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Мы собрали порядка двух тысяч гостей – это прихожане мечети, гости нашего города, в том числе специально приехавший из Дагестана детский коллектив, исполнивший нашиды (религиозные песнопения)", - сказал Аляутдинов.
По словам религиозного деятеля, особый интерес у мусульман вызвала лекция, посвященная теме семьи и брака.

"Нами были рассмотрены самые актуальные вопросы: как правильно выбрать спутника жизни, как заключается мусульманский брак, как построить гармоничные отношения. Были и довольно сложные вопросы, например, как пережить возможный кризис между мужем и женой, как поступить в таких случаях согласно исламским законам", - сообщил муфтий Москвы.

На вечере Мавлид ан-Наби также были подведены итоги видеоконкурса и сочинений, посвященных жизни пророка Мухаммеда.
"Памятные подарки в этот день получили не только сами участники конкурса, но и те, кто правильно ответил на вопросы викторины, посвященной жизни нашего пророка Мухаммеда", - сказал Аляутдинов.
По его словам, большую поддержку в организации и проведении вечера оказали культурный центр "ДАР", благотворительный фонд "Закят" и волонтерское движение "Актив".
"Несомненно, из года в год качество проведения подобных мероприятий становится лучше, а география участников – значительно шире. Отрадно, исламские вечера проходят с участием молодежи", - заключил муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваДагестанОбщество
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