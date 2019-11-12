Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T12:34Z
https://ria.ru/20191112/1560840975.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155745/00/1557450034_0:196:2980:1872_1036x0_80_0_0_19b9f5e8a95e4017d6bf3a5a55391f4a.jpg
РИА Новости

Рособрнадзор рассказал, как выбирать начальную школу

12:32 12.11.2019 (обновлено: 12:34 12.11.2019)
715
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВход в кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске
Вход в кабинет начальных классов средней общеобразовательной школы № 51 в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Близость к дому и отзывчивость педагога являются главными критериями выбора начальной школы, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Для маленького школьника важно, чтобы школа была недалеко. Второе - смотрите на педагога. В младших классах учитель обычно один, разве что еще по физкультуре. Не всегда лучше школа, которая входит в топ. Важно, чтобы учитель был добрый, чтобы любил детей, чтобы мог разговаривать с родителями, мог сориентировать", - рассказал Кравцов на Всероссийской встрече с родителями, посоветовав также по возможности проверять отзывы на того или иного педагога.

С пятого класса, по мнению Кравцова, ребенок уже более самостоятелен. До этого же периода главный критерий - контакт учителя как с родителем, так и со школьником.
"Добавлю, что важно не сбить мотивацию ребенка. Многие родители в первом классе ребенка в школу отдают и только в одиннадцатом про него вспоминают. Это неправильно", - добавил Кравцов.
Первоклассники в столовой на обеде в одной из московских школ
Вчера, 12:37
Нужно ли исключить импортные продукты из школ? Мнение эксперта
220000
Обсудить 1
Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей КравцовРособрнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Девочки за фортепиано
Ученые выяснили, как музыкальное образование влияет на человека
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Мордовии занял пятое место среди руководителей субъектов Федерации
Президент РФ Владимир Путин и президент РАН Александр Сергеев во время встречи
Сергеев рассказал Путину о подготовке к выборам в РАН
Президент РАН Александр Сергеев во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивосток
Президент РАН спрогнозировал омоложение академии на предстоящих выборах
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
В Госдуме рассказали о необходимости закона о виноделии
Город Омск
В Омске откроется детский технопарк кванториум
Советский и российский педагог Михаил Щетинин
Умер академик РАО Михаил Щетинин
Министр науки и высшего образования России Михаил Котюков
Котюков отреагировал на критику Путина из-за количества бюджетных мест
Вывеска у входа в офис Британского совета в Москве. 17 марта 2018
Ректоров российских вузов пригласили посетить Великобританию
Заместитель председателя Госсовета КНР Ван Цишань
В Китае заявили о желании установить новые международные отношения
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
Россия поможет модернизировать систему образования в Южной Осетии
Кампус Оксфордского университета в Англии
Британские ректоры пригласят российских коллег посетить Лондон в 2020 году
Сдача ЕГЭ
Наблюдатели рассказали о необычных ухищрениях выпускников на ЕГЭ
LIVE: Выступление Сергея Лаврова на Парижском форуме
Выступление Сергея Лаврова на Парижском форуме мира. Прямая трансляция
Школьная столовая
Курганские власти проводят разбирательство из-за фото супа с червем в школе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57СК предъявил обвинение ранее судимому Вересову после угроз судье Мосгорсуда
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
18:36Бундестаг рассмотрит поправки к газовой директиве ЕС
18:33В России иностранец собрал более 400 штрафов за нарушение ПДД
18:31Ереван сообщил о гибели армянских католических священников в Сирии
18:31СМИ: В Таиланде отставной генерал полиции застрелил двух человек в суде
18:29Министр культуры Франции посетит Москву в декабре
18:20Жильцов горящих Морозовских казарм в Твери разместят во временное жилье
18:20Театральный фестиваль NET впервые пройдет сразу в Москве и Петербурге
18:15Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
Лента новостейМолния