Рособрнадзор рассказал, как выбирать начальную школу

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Близость к дому и отзывчивость педагога являются главными критериями выбора начальной школы, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Для маленького школьника важно, чтобы школа была недалеко. Второе - смотрите на педагога. В младших классах учитель обычно один, разве что еще по физкультуре. Не всегда лучше школа, которая входит в топ. Важно, чтобы учитель был добрый, чтобы любил детей, чтобы мог разговаривать с родителями, мог сориентировать", - рассказал Кравцов на Всероссийской встрече с родителями, посоветовав также по возможности проверять отзывы на того или иного педагога.
С пятого класса, по мнению Кравцова, ребенок уже более самостоятелен. До этого же периода главный критерий - контакт учителя как с родителем, так и со школьником.
"Добавлю, что важно не сбить мотивацию ребенка. Многие родители в первом классе ребенка в школу отдают и только в одиннадцатом про него вспоминают. Это неправильно", - добавил Кравцов.