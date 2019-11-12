Рособрнадзор рассказал, как выбирать начальную школу

"Для маленького школьника важно, чтобы школа была недалеко. Второе - смотрите на педагога. В младших классах учитель обычно один, разве что еще по физкультуре. Не всегда лучше школа, которая входит в топ. Важно, чтобы учитель был добрый, чтобы любил детей, чтобы мог разговаривать с родителями, мог сориентировать", - рассказал Кравцов на Всероссийской встрече с родителями, посоветовав также по возможности проверять отзывы на того или иного педагога.