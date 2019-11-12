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РИА Новости

В Кремле не стали обсуждать предложения снизить пенсионный возраст в ДФО

12:26 12.11.2019 (обновлено: 12:31 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Кремле нет какой-либо позиции относительно предложения вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию предложили правительству в Госдуме. Эксперты считают, что инициатива не будет поддержана, поскольку другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже могут потребовать преференций.
"Мы никак не оцениваем. Какой-либо позиции на этот счет нет", - заявил Песков.
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Дальний ВостокДмитрий ПесковОбщество
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