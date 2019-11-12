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РИА Новости

В ГД предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей ДФО

10:51 12.11.2019 (обновлено: 12:56 12.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Русский мост во Владивостоке
Вид на Русский мост во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид на Русский мост во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой вернуть для жителей Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 для мужчин), пишут "Известия".
Харитонов рассказал, что уже направил соответствующее предложение в правительство и подготовил законопроект.
По оценкам парламентария, на эти цели потребуется около 16,2 миллиарда рублей в год.
Он отметил, что из-за суровых климатических условий гражданам требуется "особая мотивация", чтобы приезжать на Дальний Восток и оставаться там. К тому же, по словам депутата, в регионе наблюдается невысокая покупательная способность населения и низкая продолжительность жизни.

Совершенствование пенсионной системы

В октябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Он предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста: за их увольнение вводится уголовная ответственность, а пособие по безработице для них увеличивается.
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Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента. В итоге возраст выхода на пенсию будет повышен для всех на пять лет.
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Дальний ВостокГосдума РФНиколай ХаритоновОбщество
Популярные комментарии
А чем другие регионы хуже уровень жизни везде одинаков кроме Москвы.
12 ноября, 11:05
с старый прапор
3500104
Низкая покупательская способность населения и низкая продолжительность жизни не только на Дальнем востоке, а по всей России. Стыд и позор парламентариям об этом не знать. Или вид делаете, что не знаете.
12 ноября, 11:16
TT.Stelmakh1967
3500002
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