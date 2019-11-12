В ГД предложили вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей ДФО

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с инициативой вернуть для жителей Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 для мужчин), пишут "Известия".
Харитонов рассказал, что уже направил соответствующее предложение в правительство и подготовил законопроект.
По оценкам парламентария, на эти цели потребуется около 16,2 миллиарда рублей в год.
Он отметил, что из-за суровых климатических условий гражданам требуется "особая мотивация", чтобы приезжать на Дальний Восток и оставаться там. К тому же, по словам депутата, в регионе наблюдается невысокая покупательная способность населения и низкая продолжительность жизни.
Совершенствование пенсионной системы
В октябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. Он предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста: за их увольнение вводится уголовная ответственность, а пособие по безработице для них увеличивается.
Изначально правительственный законопроект предусматривал постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента. В итоге возраст выхода на пенсию будет повышен для всех на пять лет.