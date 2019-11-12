На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил , что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.

Отвечая на вопрос журналиста о действиях в случае отмены секторальных ограничений, он сказал, что страна готова к любому сценарию.

При этом Кулеба отметил, что задача украинской дипломатии состоит в том, чтобы не допустить этого без достижения результатов по реализации Минских соглашений.

"И, во-вторых, если это все же произойдет, — получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам". Дмитрий Кулеба

Пять лет назад отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров.