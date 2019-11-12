На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России

Отвечая на вопрос журналиста о действиях в случае отмены секторальных ограничений, он сказал, что страна готова к любому сценарию.
При этом Кулеба отметил, что задача украинской дипломатии состоит в том, чтобы не допустить этого без достижения результатов по реализации Минских соглашений.
"И, во-вторых, если это все же произойдет, — получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам".
Пять лет назад отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров.
В июне 2019-го Владимир Путин сообщил, что, по экспертным данным, Россия с 2014 года недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз — 240 миллиардов, США — 17 миллиардов, Япония — 27 миллиардов.