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РИА Новости

На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России

12:22 12.11.2019 (обновлено: 15:13 12.11.2019)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.
Отвечая на вопрос журналиста о действиях в случае отмены секторальных ограничений, он сказал, что страна готова к любому сценарию.
При этом Кулеба отметил, что задача украинской дипломатии состоит в том, чтобы не допустить этого без достижения результатов по реализации Минских соглашений.

"И, во-вторых, если это все же произойдет, — получить за такое решение максимальный уровень компенсации в любой форме, которая подлежит переговорам".

Дмитрий Кулеба
Пять лет назад отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физических лиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Москва ограничила импорт продовольственных товаров.
В июне 2019-го Владимир Путин сообщил, что, по экспертным данным, Россия с 2014 года недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз — 240 миллиардов, США — 17 миллиардов, Япония — 27 миллиардов.
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаСанкции в отношении РоссииРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
т.е .они нам санкции, которые нам как мертвому припарка, а они еще и компенсации требуют? губузакаточную машинку пусть купят и будет им счастье
12 ноября, 12:42
LUKA A
109130000
О какой компенсации говорит вице-премьер Украины? Причем тут Россия? Или мы уже напали на неё?)))
12 ноября, 12:28
salivina
83320000
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