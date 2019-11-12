В Кремле рассказали, что может стать поводом для встречи Путина и Эрдогана

"Речь шла о том, что хорошим поводом для контактов будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по "Турецкому потоку", имеется в виду, сухопутная часть. Это по планам должно произойти в грядущем январе. Но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом достаточно быстро согласовываются контакты телефонные, поэтому в данном случае это может быть в любой момент", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать контактов Путина и Эрдогана.