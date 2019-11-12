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РИА Новости

В Кремле рассказали, что может стать поводом для встречи Путина и Эрдогана

12:19 12.11.2019 (обновлено: 12:24 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поводом для новой встречи лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Таийпа Эрдогана может стать запуск в январе "Турецкого потока", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь шла о том, что хорошим поводом для контактов будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по "Турецкому потоку", имеется в виду, сухопутная часть. Это по планам должно произойти в грядущем январе. Но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом достаточно быстро согласовываются контакты телефонные, поэтому в данном случае это может быть в любой момент", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда можно ожидать контактов Путина и Эрдогана.
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На уточняющий вопрос о том, могут ли лидеры РФ и Турции встретиться и до января, Песков заметил: "ну, если они сочтут необходимым".
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Турецкий потокВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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