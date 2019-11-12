В Кремле отвергли инициативу "входа по паспорту" в интернет

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, станет, конечно, нарушает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что инициатива по обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушает права граждан, не станет ли принятие такого предложения цензурой.
Ряд СМИ во вторник сообщил, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет, соответствующее обращение было направлено в Госдуму и Совет Федерации.