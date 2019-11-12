В Кремле отвергли инициативу "входа по паспорту" в интернет

"Конечно, станет, конечно, нарушает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что инициатива по обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушает права граждан, не станет ли принятие такого предложения цензурой.