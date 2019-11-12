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РИА Новости

В Кремле отвергли инициативу "входа по паспорту" в интернет

12:17 12.11.2019 (обновлено: 16:12 12.11.2019)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, станет, конечно, нарушает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что инициатива по обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет нарушает права граждан, не станет ли принятие такого предложения цензурой.
Ряд СМИ во вторник сообщил, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" предложила обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет, соответствующее обращение было направлено в Госдуму и Совет Федерации.
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Совет Федерации РФГосдума РФДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" это враги народа!
12 ноября, 13:10
sFsupreme Fx
2510011
эх слабину дает Кремль.. Не только по паспорту, а и еще с флюрографией свежей надо пускать..
12 ноября, 12:46
Илья Беляев
1090302
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