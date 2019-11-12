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РИА Новости

В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

12:16 12.11.2019 (обновлено: 15:44 12.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Назарбаев предложил провести встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане. Он отметил, что украинский лидер уже согласился на переговоры на "нейтральной площадке".
Как подчеркнул, в свою очередь, Песков, российский лидер никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но сейчас все сосредоточены на подготовке "нормандского формата".

"(Путин. — Прим. ред.) считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам "нормандского формата". Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", — сказал Песков.

Он добавил, что глава государства всегда был сторонником "реанимации отношений" Киева и Москвы и их "возвращения в нормальное русло".
На вопрос журналистов о том, состоялся ли разговор с Назарбаевым по инициативе Кремля и знал ли Путин заранее, что ему предложат провести встречу с Зеленским, Песков ответил, что беседа была по "взаимной договоренности" и предложение озвучили именно во время нее.
Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном
30 октября, 21:12
Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами
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Нурсултан НазарбаевВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияКазахстанУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Мои родственники вынуждены были уехать из Казахстана из-за разгула национализма, увольнений с работы...Продали квартиры за копейки и просто бежали...Это всё при Назарбаеве...Многие производства просто перестали работать при замене руководства и итр "нацкадрами"...
12 ноября, 13:46
Pablo Polpotoff
13201608
Назарбаев давно скинул с себя маску коммуниста-интернационалиста, однако всё продолжает строить из себя девственницу..
12 ноября, 12:56
egiyans
10452218
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