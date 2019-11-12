В Кремле оценили предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

"(Путин. — Прим. ред.) считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам "нормандского формата". Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", — сказал Песков.