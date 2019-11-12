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РИА Новости

Турция может прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз, заявил Эрдоган

12:11 12.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Турция может закончить переговорный процесс о вступлении в ЕС, если европейская сторона будет затягивать его и угрожать санкциями из-за ситуации на Кипре, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте 2016 года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов.
"У нас есть права страны-гаранта в этом регионе, они есть и в экономической зоне (Средиземного моря). Страны, которые не имеют этих прав, приходят и проводят работы, а нам говорят, что мы сюда не можем войти, иначе к Турции будут применять санкции. Вы и так постоянно затягиваете время, угрожаете санкциями, много раз давали нам обещания, но не сдерживали их. То, что мы с вами сидим за столом переговоров, нас ни к чему не обязывает. Переговоры могут внезапно закончиться", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.
Он добавил, что Турция не позволит ЕС оказывать на себя давление из-за ситуации на Кипре.
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Кипр де-факто остается разделенным с 1974 года. Турция ссылается на международные договоры о предоставлении независимости Кипру, предусматривающие право трех стран-гарантов на вмешательство во внутренние дела Кипра и размещение небольших военных контингентов на острове.
Отношения Греции и Турции резко обострились в последние месяцы из-за решения Анкары начать бурение и разведку месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра. Турция также ставит под сомнение право Греции на разработку месторождений возле ее восточных островов. В середине октября главы МИД стран ЕС согласовали в Люксембурге введение санкционного режима против Турции и поручили подготовить меры против причастных к этой деятельности. В понедельник Совет ЕС одобрил законодательные рамки, которые позволят применять санкции против физических или юридических лиц, причастных к буровым работам в районе кипрского шельфа.
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ЕвросоюзТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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