Турция может прекратить переговоры о вступлении в Евросоюз, заявил Эрдоган

"У нас есть права страны-гаранта в этом регионе, они есть и в экономической зоне (Средиземного моря). Страны, которые не имеют этих прав, приходят и проводят работы, а нам говорят, что мы сюда не можем войти, иначе к Турции будут применять санкции. Вы и так постоянно затягиваете время, угрожаете санкциями, много раз давали нам обещания, но не сдерживали их. То, что мы с вами сидим за столом переговоров, нас ни к чему не обязывает. Переговоры могут внезапно закончиться", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.