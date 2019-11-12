Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

По информации МВД по Татарстану, 8 ноября в 23.10 на 924-ом километре автодороги Москва – Уфа водитель автомобиля Volkswagen Jetta, 1986 года рождения, по предварительной информации, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, безопасную дистанцию и совершил столкновение со следующим впереди автомобилем КамАЗ. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля 1959 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Клуб веселых и находчивых Татарстана образован 17 ноября 1994 года. На сегодняшний день КВН является одним из активных участников молодежного движения в республике. В клубе насчитывается более 800 официально зарегистрированных команд КВН городов и районов. В настоящее время игры КВН Татарстана проходят по системе шести лиг, одна из которых – Татарская лига: региональная лига "Республика", студенческая лига КВН, лига "Премьер" - с играми в городах Татарстана, казанская школьная "Юниор лига" КВН, Татарская лига КВН (игры на татарском языке), лига работающей молодежи Татарстана.