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РИА Новости

Юморист Ильяс Хасанов умер в больнице после ДТП в Татарстане

12:03 12.11.2019 (обновлено: 12:04 12.11.2019)
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© Фото : страница Ильяса Хасанова в ВКонтактеПредставитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов
Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов
© Фото : страница Ильяса Хасанова в ВКонтакте
Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Представитель КВН Татарстана, основатель Stand Up движения в Набережных Челнах Ильяс Хасанов скончался в больнице после ДТП, в котором погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"К сожалению, скончался, не приходя в сознание", - сказал собеседник агентства.
На странице юмориста в Instagram его поклонники выражают соболезнования близким молодого человека.
По информации МВД по Татарстану, 8 ноября в 23.10 на 924-ом километре автодороги Москва – Уфа водитель автомобиля Volkswagen Jetta, 1986 года рождения, по предварительной информации, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, безопасную дистанцию и совершил столкновение со следующим впереди автомобилем КамАЗ. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля 1959 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия.
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа, 09:04
Крупные ДТП в России в 2019 году
КВН Татарстана на своём сайте отмечал, что в аварии погибла основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова. Кроме неё в машине находились представители КВН республики Ильяс Хасанов, Руслан Тюпа, Руслан Харисов и Катя Захарова, которые после полуфинала Татарской лиги возвращались из Казани в Набережные Челны. По информации клуба, Хасанов и Тюпа после ДТП находились в реанимации, Харисов и Захарова также пострадали.
Клуб веселых и находчивых Татарстана образован 17 ноября 1994 года. На сегодняшний день КВН является одним из активных участников молодежного движения в республике. В клубе насчитывается более 800 официально зарегистрированных команд КВН городов и районов. В настоящее время игры КВН Татарстана проходят по системе шести лиг, одна из которых – Татарская лига: региональная лига "Республика", студенческая лига КВН, лига "Премьер" - с играми в городах Татарстана, казанская школьная "Юниор лига" КВН, Татарская лига КВН (игры на татарском языке), лига работающей молодежи Татарстана.
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МоскваУфаТатарстанПроисшествия
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