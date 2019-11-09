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РИА Новости

В Татарстане погибла основатель местной лиги КВН

16:59 09.11.2019 (обновлено: 23:44 09.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 9 ноя — РИА Новости. Основатель Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова погибла в ночь на субботу при столкновении автомобиля, в котором возвращались организаторы лиги из Казани в Набережные Челны, с КамАЗом, сообщает Клуб веселых и находчивых Татарстана.
По информации МВД по Татарстану, 8 ноября в 23:10 на 924-м километре автодороги Москва — Уфа водитель автомобиля Volkswagen Jetta 1986 года рождения, двигаясь со стороны Москвы в направлении Уфы, по предварительной информации, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, безопасную дистанцию и совершил столкновение со следующим впереди автомобилем КамАЗ. В результате ДТП пассажир легкового автомобиля 1959 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия.

"Страшная трагедия произошла этой ночью на трассе Казань — Набережные Челны. После полуфинала Татарской лиги попала в аварию наша группа организаторов. Погибла основательница Татарской лиги КВН, человек-легенда Таштабанова Фарида Якубовна… Это большая трагедия для клуба, это невосполнимая потеря для лиги КВН, это наша непроходящая боль", — говорится в сообщении.

Клуб отмечает, что еще два представителя КВН Татарстана Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа находятся в реанимации больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах. Также в ДТП пострадали Руслан Харисов и Катя Захарова.
Клуб веселых и находчивых Татарстана образован 17 ноября 1994 года. На сегодняшний день КВН является одним из активных участников молодежного движения в республике. В клубе насчитывается более 800 официально зарегистрированных команд КВН городов и районов. В настоящее время игры КВН Татарстана проходят по системе шести лиг: региональная лига "Республика", студенческая лига КВН, лига "Премьер" — с играми в городах Татарстана, казанская школьная "Юниор лига" КВН, Татарская лига КВН (игры на татарском языке), лига работающей молодежи Татарстана.
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МВД по ТатарстануКВНТатарстанПроисшествия
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