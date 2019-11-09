В Татарстане погибла основатель местной лиги КВН

"Страшная трагедия произошла этой ночью на трассе Казань — Набережные Челны. После полуфинала Татарской лиги попала в аварию наша группа организаторов. Погибла основательница Татарской лиги КВН, человек-легенда Таштабанова Фарида Якубовна… Это большая трагедия для клуба, это невосполнимая потеря для лиги КВН, это наша непроходящая боль", — говорится в сообщении.

Клуб отмечает, что еще два представителя КВН Татарстана Ильяс Хасанов и Руслан Тюпа находятся в реанимации больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах. Также в ДТП пострадали Руслан Харисов и Катя Захарова.

Клуб веселых и находчивых Татарстана образован 17 ноября 1994 года. На сегодняшний день КВН является одним из активных участников молодежного движения в республике. В клубе насчитывается более 800 официально зарегистрированных команд КВН городов и районов. В настоящее время игры КВН Татарстана проходят по системе шести лиг: региональная лига "Республика", студенческая лига КВН, лига "Премьер" — с играми в городах Татарстана, казанская школьная "Юниор лига" КВН, Татарская лига КВН (игры на татарском языке), лига работающей молодежи Татарстана.