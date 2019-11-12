Минкомсвязь рассказала о масштабных проектах, которые реализуют в 2020 году

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Проекты, направленные на обеспечение мобильной связью основных автодорог, прокладка оптоволокна на Чукотку, а также разворачивание на полную мощь ряда "суперсервисов" - всё это будет реализовано в стране в будущем году, рассказал пресс-секретарь Проекты, направленные на обеспечение мобильной связью основных автодорог, прокладка оптоволокна на Чукотку, а также разворачивание на полную мощь ряда "суперсервисов" - всё это будет реализовано в стране в будущем году, рассказал пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков в ходе пресс-конференции "RIW-2019: главное интернет-событие года".

"Вот прямо сейчас, на мой взгляд, такой рубеж очень знаковый происходит, когда заканчивается подготовительный этап реализации цифровой экономики и она вступает в такую активную фазу входа в промышленную эксплуатацию. То есть то, что в этом году было, проекты, которые были на этапе "пилотов", тестирования, экспериментов, они в следующем году будут уже запускаться в полной мере", - указал он.

Один из этих проектов - обеспечение мобильной связью федеральных трасс. "Это мегадорогой, мегасложный проект, представьте, тянуть тысячи километров через тайгу провода, кабели и электричество, там где между городами сотни километров. Задача - обеспечить все федеральные трассы мобильной связью, чтобы хотя бы можно было в случае ЧП вызвать помощь", - указал Новиков. По его словам, на четырёх трассах в 2020 году начнутся такие подключения.

Еще один проект - прокладка подводной оптоволоконной линии связи с Камчатки на Чукотку. "Регионы сейчас подключены к единой сети связи проводами, а интернет - только через спутник, а это дорого", - отметил он.

"Это и суперсервисы - вы слышали, наверное, неделю назад был запущен первый суперсервис - европротокол онлайн. В следующем году они будут запущены массово, а всего их будет 25, пока, по крайней мере", - добавил пресс-секретарь.