Турция депортирует боевиков независимо от того, готовы ли страны их принять

АНКАРА, 12 ноя - РИА Новости. Турция будет продолжать отправлять задержанных боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* в страны их происхождения, независимо от того, будут их там принимать или нет, заявил президент Турции Тайип Эрдоган во вторник.
Ранее глава МВД Сулейман Сойлу анонсировал начало депортации боевиков ИГ* в страны их происхождения с понедельника. Первый член ИГ* американского происхождения, который был отправлен в Грецию, не был принят греческими властями. В настоящее время террорист продолжает оставаться на нейтральной территории между двумя КПП.
"Кто там остался на границе, какая страна приняла своих боевиков, какая не приняла, - это нас не волнует, мы будем их продолжать отправлять", - сказал Эрдоган журналистам в Анкаре.
В настоящее время в тюрьмах Турции находятся 750 иностранных боевиков ИГ* – это граждане 40 государств, в том числе Великобритании, Франции, Германии, США и России.
* запрещенная в России террористическая организация.