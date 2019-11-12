НАТО оставила Турцию один на один с терроризмом, заявил Эрдоган

"Для нас принципиально важно, чтобы страны НАТО склонились в нашу сторону. Саммиту альянса 3-4 декабря в Лондоне мы придаем большое значение. Когда НАТО оставляет своего союзника в одиночку бороться с терроризмом, это нельзя объяснить", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в США, которые он посетит с визитом 12-13 ноября.