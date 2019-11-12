НАТО оставила Турцию один на один с терроризмом, заявил Эрдоган

АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что НАТО не оказывает его стране поддержки в борьбе с терроризмом.
"Для нас принципиально важно, чтобы страны НАТО склонились в нашу сторону. Саммиту альянса 3-4 декабря в Лондоне мы придаем большое значение. Когда НАТО оставляет своего союзника в одиночку бороться с терроризмом, это нельзя объяснить", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в США, которые он посетит с визитом 12-13 ноября.
Он вновь обвинил США в том, что они отправили более 30 тысяч грузовиков силам самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.