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РИА Новости

На Колыме депутаты поддержали идею снизить пенсионный возраст в ДФО

11:42 12.11.2019
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© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан
© РИА Новости / Александр Крылов
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Вид на город Магадан. Архивное фото
МАГАДАН, 12 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Депутаты Магаданской областной думы поддерживают предложение вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию, такая мера остановила бы отток населения, заявил РИА Новости депутат облдумы, руководитель регионального отделения партии "Единая Россия" Эдуард Козлов.
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа прежний возраст выхода на пенсию предложили правительству в Госдуме. Эксперты считают, что инициатива не будет поддержана, поскольку другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже могут потребовать преференций.
Владивосток
10:59
Эксперты оценили предложение снизить пенсионный возраст для жителей ДФО
"Мы изначально выступали в областной думе с такой инициативой для жителей Крайнего Севера. Все-таки не зря в нашем регионе существуют северные надбавки, которые выплачивают за тяжелые климатические условия. Для того, чтобы простимулировать жителей жить на Колыме, остановить отток населения, я считаю правильным вернуть прежний пенсионный возраст", - сказал Козлов.
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Дальний ВостокЕдиная РоссияМагаданская областная ДумаДальневосточный ФООбщество
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