На Колыме депутаты поддержали идею снизить пенсионный возраст в ДФО

"Мы изначально выступали в областной думе с такой инициативой для жителей Крайнего Севера. Все-таки не зря в нашем регионе существуют северные надбавки, которые выплачивают за тяжелые климатические условия. Для того, чтобы простимулировать жителей жить на Колыме, остановить отток населения, я считаю правильным вернуть прежний пенсионный возраст", - сказал Козлов.