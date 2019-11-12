Министр коммуникаций Шри-Ланки раскритиковал Facebook за цензуру

Ранее Фернандо на странице министерства в фейсбуке уточнил, может ли Раджапакса участвовать в выборах, предположив, что он до сих пор является гражданином США. По законам Шри-Ланки лица с двойным гражданством не могут занимать выборные должности.
"Может ли господин Раджапакса участвовать в президентских выборах на Шри-Ланке? Если он одержит победу, сможет ли принести клятву или расформировать аппарат управления?" — поинтересовался он.
Затем администрация соцсети удалила его сообщения.
"Американские компании не должны вмешиваться и действовать в интересах американца, участвующего в выборах на Шри-Ланке. Я отвечаю за каждое свое слово", — написал он в твиттере.
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В свою очередь, представитель Facebook заявил, что администрация регулярно удаляет публикации, содержащие личную или конфиденциальную информацию.
Готабайя Раджапакса получил паспорт США в 2003 году, лишившись гражданства Шри-Ланки после того, как уехал жить в Лос-Анджелес.
В 2005-м он вернулся в Коломбо и заявил, что восстановил гражданство. Его назначили министром обороны. По его словам, он отказался от американского гражданства в мае текущего года.