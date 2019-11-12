В Нижегородской области задержали угонщиков скорой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Двое мужчин угнали автомобиль скорой помощи в Нижегородской области, их задержали после погони со стрельбой по колесам, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Вечером в понедельник экипаж группы задержания вневедомственной охраны в Кстовском районе Нижегородской области получил сообщение о том, что неизвестные угнали автомобиль скорой медицинской помощи.
"Автопатруль Росгвардии совместно с полицейскими выехал на поиски и вскоре заметил машину на трассе. Водитель не отреагировал на требование остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться, едва не сбив пешеходов на переходе. Для того, чтобы остановить машину, сотрудники Росгвардии выстрелили по колесам. Скорая остановилась, находившиеся в ней мужчины были задержаны. Оказалось, что ранее они уже были судимы за угон", - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
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