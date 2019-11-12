В Нижегородской области задержали угонщиков скорой

"Автопатруль Росгвардии совместно с полицейскими выехал на поиски и вскоре заметил машину на трассе. Водитель не отреагировал на требование остановиться, увеличил скорость и попытался скрыться, едва не сбив пешеходов на переходе. Для того, чтобы остановить машину, сотрудники Росгвардии выстрелили по колесам. Скорая остановилась, находившиеся в ней мужчины были задержаны. Оказалось, что ранее они уже были судимы за угон", - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.