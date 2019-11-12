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Война в Сирии
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РИА Новости

Эрдоган намерен обсудить с Трампом невыполнение США соглашения по Сирии

11:12 12.11.2019 (обновлено: 11:14 12.11.2019)
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© REUTERS / Presidential Press OfficeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© REUTERS / Presidential Press Office
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в США 12-13 ноября со своим американским коллегой Дональдом Трампом невыполнение Вашингтоном соглашения по Сирии.

"Мы всесторонне обсудим ситуацию в Сирии. Расскажем о последнем этапе операции "Источник мира". Объясним, что достигнутые договоренности в рамках создания зоны безопасности не выполняются", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Вашингтон.

ТЕСТ Сирия, Турция
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США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииДональд ТрампСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСША
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