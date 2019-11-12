Эрдоган намерен обсудить с Трампом невыполнение США соглашения по Сирии

АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что намерен обсудить в ходе визита в США 12-13 ноября со своим американским коллегой Дональдом Трампом невыполнение Вашингтоном соглашения по Сирии.
"Мы всесторонне обсудим ситуацию в Сирии. Расскажем о последнем этапе операции "Источник мира". Объясним, что достигнутые договоренности в рамках создания зоны безопасности не выполняются", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Вашингтон.
16 октября, 20:18Турецкая военная операция "Источник мира"
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.