Эрдоган после визита в США намерен провести переговоры с Путиным по Сирии

"Сейчас, к сожалению, нельзя сказать, что террористы ушли из зоны безопасности. Была последняя террористическая атака в Камышлы. В Манбидже террористы тоже остались, частично мы видим их в Телль-Абъяде. Ни США, ни РФ не смогли вычистить их в оговоренные сроки. Мы это будем обсуждать в Вашингтоне. Потом у нас будет возможность поговорить с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Вашингтон.