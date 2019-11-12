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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-12T11:18Z
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РИА Новости

Эрдоган после визита в США намерен провести переговоры с Путиным по Сирии

11:04 12.11.2019 (обновлено: 11:18 12.11.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что после визита в США намерен обсудить ситуацию в Сирии с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Сейчас, к сожалению, нельзя сказать, что террористы ушли из зоны безопасности. Была последняя террористическая атака в Камышлы. В Манбидже террористы тоже остались, частично мы видим их в Телль-Абъяде. Ни США, ни РФ не смогли вычистить их в оговоренные сроки. Мы это будем обсуждать в Вашингтоне. Потом у нас будет возможность поговорить с (президентом РФ Владимиром) Путиным", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом в Вашингтон.
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
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США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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