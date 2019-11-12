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РИА Новости

СК проверит данные о других случаях "противоправного поведения" Соколова

11:04 12.11.2019 (обновлено: 11:12 12.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДоцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил петербургским следователям проверить информацию СМИ о том, что обвиняемый в убийстве студентки доцент СПбГУ Олег Соколов и ранее допускал "противоправное поведение", сообщила официальной представитель ведомства Светлана Петренко.
"Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение", - сказала Петренко.
Олег Соколов во время беседы с председателем ОНК Санкт-Петербурга Александром Холодовым
09:35
Обвиняемый в убийстве историк Соколов попросил камеру с телевизором
По ее словам, для тщательного расследования убийства аспирантки СПбГУ Бастрыкин направил в Петербург опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК.
По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. На суде Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".
Заключен под стражу доцент Соколов: кадры СК
Вчера, 19:15
СК показал кадры из квартиры Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки
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Светлана ПетренкоАлександр БастрыкинАнастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУСПбГУОлег СоколовСледственный комитет РФСанкт-ПетербургПроисшествия
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