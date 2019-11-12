В Москве завели дело после покупки iPhone 11 за деньги "банка приколов"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Столичная полиция возбудила уголовное дело о грабеже после того, как мужчина купил Столичная полиция возбудила уголовное дело о грабеже после того, как мужчина купил iPhone 11 за деньги "банка приколов", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве

Ранее в пресс-службе главка сообщили, что 7 ноября вечером неизвестный мужчина, находясь в помещении магазина, совершил покупку заказанного через интернет-магазин iPhone 11, расплатившись с кассиром билетами "банка приколов".

"После того, как кассир обнаружил, что банкноты, переданные ему, не являются платежным средством, неизвестный забрал телефон и выбежал из магазина. Ущерб составил 94 991 рублей 67 копеек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж) от 11 ноября 2019 года", - сообщили в полиции.