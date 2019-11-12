В Москве завели дело после покупки iPhone 11 за деньги "банка приколов"

Ранее в пресс-службе главка сообщили, что 7 ноября вечером неизвестный мужчина, находясь в помещении магазина, совершил покупку заказанного через интернет-магазин iPhone 11, расплатившись с кассиром билетами "банка приколов".
16 сентября, 10:39В Петербурге мошенник обманул блокадницу купюрами из "банка приколов"
"После того, как кассир обнаружил, что банкноты, переданные ему, не являются платежным средством, неизвестный забрал телефон и выбежал из магазина. Ущерб составил 94 991 рублей 67 копеек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж) от 11 ноября 2019 года", - сообщили в полиции.
Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт, который стоит 131,9 тысячи рублей.