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РИА Новости

В Москве завели дело после покупки iPhone 11 за деньги "банка приколов"

10:56 12.11.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковiPhone 11
iPhone 11
© РИА Новости / Валерий Мельников
iPhone 11. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Столичная полиция возбудила уголовное дело о грабеже после того, как мужчина купил iPhone 11 за деньги "банка приколов", сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Ранее в пресс-службе главка сообщили, что 7 ноября вечером неизвестный мужчина, находясь в помещении магазина, совершил покупку заказанного через интернет-магазин iPhone 11, расплатившись с кассиром билетами "банка приколов".
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"После того, как кассир обнаружил, что банкноты, переданные ему, не являются платежным средством, неизвестный забрал телефон и выбежал из магазина. Ущерб составил 94 991 рублей 67 копеек. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж) от 11 ноября 2019 года", - сообщили в полиции.
Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт, который стоит 131,9 тысячи рублей.
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Apple iPhoneМВД РФAppleМоскваПроисшествия
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