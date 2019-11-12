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РИА Новости

В Нижнем Новгороде детсад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

10:48 12.11.2019
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© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Девять воспитанников детского сада заболели острой кишечной инфекцией в Нижнем Новгороде, учреждение закрыто на карантин, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Информация о регистрации групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском саду №276 в Нижнем Новгороде поступила в управление Роспотребнадзора в конце минувшей недели.
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"В детсаду заболели 9 воспитанников. Сотрудники управления немедленно выехали на место и начали санитарно-эпидемиологическое расследование: провели медосмотр детей и сотрудников, собрали пробы воды и пищевых продуктов. При лабораторном исследовании материала у трех сотрудников детского сада были обнаружены возбудители кишечной инфекции. Они отстранены от работы", - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства обнаружили в детском саду нарушения санитарно-эпидемиологических требований – в частности, некачественную уборку в помещениях.
"Благодаря оперативным действиям службы очаг групповой заболеваемости был локализован и ликвидирован в кратчайшие сроки. Работа детского сада приостановлена, в нем была проведена дезинфекция. Санитарно-эпидемическое расследование продолжается. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении", - подчеркнули в ведомстве.
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