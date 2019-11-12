В Нижнем Новгороде детсад закрыли на карантин из-за кишечной инфекции

"В детсаду заболели 9 воспитанников. Сотрудники управления немедленно выехали на место и начали санитарно-эпидемиологическое расследование: провели медосмотр детей и сотрудников, собрали пробы воды и пищевых продуктов. При лабораторном исследовании материала у трех сотрудников детского сада были обнаружены возбудители кишечной инфекции. Они отстранены от работы", - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.