Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе

Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Первый — начать военную операцию, дойти до границы и "победно завершить войну". По мнению Вакарчука, сейчас это вряд ли возможно, хотя Генштаб и армия должны быть к такому сценарию готовы.

Второй вариант — выполнение Минских соглашений. Вакарчук подчеркнул, что такой путь "навязывается Россией" и может в итоге привести к потере Украиной независимости и суверенитета.

Третьим вариантом он назвал постепенное усиление армии и экономики, чтобы быть готовыми дипломатическим (или каким-то иным) путем вернуть "аннексированные территории".