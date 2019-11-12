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РИА Новости

Вакарчук назвал три варианта завершения конфликта в Донбассе

10:41 12.11.2019 (обновлено: 12:05 12.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук на протестной акции против отмены закона о люстрации у Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV три вероятных варианта завершения вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
Первый — начать военную операцию, дойти до границы и "победно завершить войну". По мнению Вакарчука, сейчас это вряд ли возможно, хотя Генштаб и армия должны быть к такому сценарию готовы.
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук
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Второй вариант — выполнение Минских соглашений. Вакарчук подчеркнул, что такой путь "навязывается Россией" и может в итоге привести к потере Украиной независимости и суверенитета.
Третьим вариантом он назвал постепенное усиление армии и экономики, чтобы быть готовыми дипломатическим (или каким-то иным) путем вернуть "аннексированные территории".
Депутат признал, что этот путь наиболее болезненный и приемлемый не для всех, однако наиболее реалистичный. Кроме того, именно его поддерживают большинство граждан страны.
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Обсудить 11
Ситуация на УкраинеСвятослав ВакарчукДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот какой интересный музыкант Вакарчук - такой плохой политик. Я вообще удивляюсь, почему до сих пор идет война на Донбасе и он все ещё не российский.
12 ноября, 10:44
rsrob surfrost
1800000
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