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РИА Новости

Представитель Синявской рассказал о ее самочувствии

10:27 12.11.2019 (обновлено: 13:14 12.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПевица Тамара Синявская
Певица Тамара Синявская
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Певица Тамара Синявская. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Оперная певица Тамара Синявская чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости представитель артистки.

"На самочувствии сказались погодные условия, но все в полном порядке. Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо", — уточнил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что народную артистку СССР и Азербайджана Тамару Синявскую экстренно госпитализировали и находится на обследовании в отделение кардиохирургии .
Синявская выступала в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Австралии и других стран. Некоторые партии были впервые исполнены за рубежом: Лель в "Снегурочке" Н. А. Римского-Корсакова, Кармен в Турции, исполняла с большим успехом произведения Р. Вагнера в Германии и во Франции.
Преподает в ГИТИСе с 2005 года, с 2008-го возглавляет кафедру вокального искусства.
Тамара Синявская
6 июля 2018, 04:38
Биография Тамары Синявской
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КультураТамара СинявскаяРоссия
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