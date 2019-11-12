Представитель Синявской рассказал о ее самочувствии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Оперная певица Тамара Синявская чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости представитель артистки.
"На самочувствии сказались погодные условия, но все в полном порядке. Она бы не хотела на эту тему вообще разговаривать, так что все нормально, спасибо", — уточнил собеседник агентства.
Ранее в СМИ появилась информация, что народную артистку СССР и Азербайджана Тамару Синявскую экстренно госпитализировали и находится на обследовании в отделение кардиохирургии .
Синявская выступала в спектаклях оперных театров Франции, Испании, Италии, Бельгии, США, Австралии и других стран. Некоторые партии были впервые исполнены за рубежом: Лель в "Снегурочке" Н. А. Римского-Корсакова, Кармен в Турции, исполняла с большим успехом произведения Р. Вагнера в Германии и во Франции.
Преподает в ГИТИСе с 2005 года, с 2008-го возглавляет кафедру вокального искусства.
6 июля 2018, 04:38Биография Тамары Синявской