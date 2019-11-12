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РИА Новости

Тамару Синявскую экстренно госпитализировали, пишут СМИ

09:37 12.11.2019 (обновлено: 10:59 12.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей ПановТамара Синявская
Тамара Синявская
© РИА Новости / Алексей Панов
Тамара Синявская. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Советскую и российскую оперную певицу, вдову Муслима Магомаева Тамару Синявскую экстренно госпитализировали, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, артистка проходит обследование в отделении кардиохирургии. Позже медики примут решение о проведении операции или консервативном лечении.
Тамара Синявская — народная артистка СССР, заслуженный деятель музыкального искусства. Она награждена российскими орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Певица работала с такими дирижерами, как Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, Владимир Спиваков и Мстислав Ростропович.
Солистка Большого театра Синявская
6 июля 2018, 04:38
Биография Тамары Синявской
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КультураТамара СинявскаяРоссия
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