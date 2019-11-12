Тамару Синявскую экстренно госпитализировали, пишут СМИ

По информации телеканала, артистка проходит обследование в отделении кардиохирургии. Позже медики примут решение о проведении операции или консервативном лечении.

Тамара Синявская — народная артистка СССР, заслуженный деятель музыкального искусства. Она награждена российскими орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.