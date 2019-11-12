Тамару Синявскую экстренно госпитализировали, пишут СМИ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Советскую и российскую оперную певицу, вдову Муслима Магомаева Тамару Синявскую экстренно госпитализировали, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, артистка проходит обследование в отделении кардиохирургии. Позже медики примут решение о проведении операции или консервативном лечении.
Тамара Синявская — народная артистка СССР, заслуженный деятель музыкального искусства. Она награждена российскими орденами Почета и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Певица работала с такими дирижерами, как Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, Владимир Спиваков и Мстислав Ростропович.
6 июля 2018, 04:38Биография Тамары Синявской