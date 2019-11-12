В самолете с Моралесом могут лететь все высшие экс-руководители Боливии

МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. На снимке, опубликованном в Twitter замминистра иностранных дел Мексики Максимилиано Суньигой, экс-президента На снимке, опубликованном в Twitter замминистра иностранных дел Мексики Максимилиано Суньигой, экс-президента Эво Моралеса Боливии на аэродроме в Чиморе сопровождает в направлении самолета с рюкзаками и сумками группа людей, среди которых - вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера и глава сената Адрианна Сальватьерра.

"Мексика приветствует Эво Моралеса!" - написал Суньига под фотографией с трапа самолета, к которому направляется группа из как минимум шести человек.

Официальные лица Мексики в сообщениях для СМИ и общественности, говоря о предоставлении политического убежища Моралесу, ни разу не упоминали других граждан, однако в самолете, вылетевшем из Боливии, могли оказаться все высшие экс-руководители страны.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, выступая в понедельник перед журналистами на тему Боливии, отказался раскрыть какое либо из имен боливийских чиновников и депутатов, которые запросили убежище в Мексике, ссылаясь на опасность, которая может им угрожать после публикации такой информации. МИД официально подтвердил, что 20 человек получили убежище на территории посольства Мексики в Ла Пасе, однако, по словам министра, количество запросов было существенно больше.

Секретарь правительства Мексики Ольга Санчес Кордеро сообщила после вылета самолета воздушных сил Мексики из Боливии, что для Моралеса будет необязательным формальное получение политического убежища - по прибытии в Мексику он сможет пройти стандартные для беженцев процедуры для беспрепятственного пребывания на территории страны.

"В отношении возможного статуса беженца для Эво Моралеса мы в секретариате правительства подтверждаем, что политика по предоставлению убежища через Комиссию по помощи беженцам однозначно соответствует конституциональным принципам и гуманитарным причинам", - заявила Кордеро в Twitter.

Секретарь правительства Мексики, в компетенции которой находилось окончательное решение по запросу президента Боливии, юридически обосновала его пребывание в стране, и заранее обеспечила легальную защиту от попыток экстрадиции, однако эти нормы будут в равной степени применимы и к его ближайшим соратникам, которые могут находиться с ним на борту.

"После получения запроса гарантируется невозвращение заявителя в страну его происхождения или в место, где его жизни, безопасности или свободе угрожает опасность", - говорится в сообщении секретариата правительства о наличии оснований для предоставления Моралесу статуса беженца, который также был опубликован в понедельник.