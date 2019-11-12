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РИА Новости

В самолете с Моралесом могут лететь все высшие экс-руководители Боливии

10:09 12.11.2019
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© Фото : страница главы МИД Мексики в TwitterЭво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
© Фото : страница главы МИД Мексики в Twitter
МЕХИКО, 12 ноя - РИА Новости. На снимке, опубликованном в Twitter замминистра иностранных дел Мексики Максимилиано Суньигой, экс-президента Эво Моралеса в Боливии на аэродроме в Чиморе сопровождает в направлении самолета с рюкзаками и сумками группа людей, среди которых - вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера и глава сената Адрианна Сальватьерра.
"Мексика приветствует Эво Моралеса!" - написал Суньига под фотографией с трапа самолета, к которому направляется группа из как минимум шести человек.
Официальные лица Мексики в сообщениях для СМИ и общественности, говоря о предоставлении политического убежища Моралесу, ни разу не упоминали других граждан, однако в самолете, вылетевшем из Боливии, могли оказаться все высшие экс-руководители страны.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, выступая в понедельник перед журналистами на тему Боливии, отказался раскрыть какое либо из имен боливийских чиновников и депутатов, которые запросили убежище в Мексике, ссылаясь на опасность, которая может им угрожать после публикации такой информации. МИД официально подтвердил, что 20 человек получили убежище на территории посольства Мексики в Ла Пасе, однако, по словам министра, количество запросов было существенно больше.
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Секретарь правительства Мексики Ольга Санчес Кордеро сообщила после вылета самолета воздушных сил Мексики из Боливии, что для Моралеса будет необязательным формальное получение политического убежища - по прибытии в Мексику он сможет пройти стандартные для беженцев процедуры для беспрепятственного пребывания на территории страны.

"В отношении возможного статуса беженца для Эво Моралеса мы в секретариате правительства подтверждаем, что политика по предоставлению убежища через Комиссию по помощи беженцам однозначно соответствует конституциональным принципам и гуманитарным причинам", - заявила Кордеро в Twitter.

Секретарь правительства Мексики, в компетенции которой находилось окончательное решение по запросу президента Боливии, юридически обосновала его пребывание в стране, и заранее обеспечила легальную защиту от попыток экстрадиции, однако эти нормы будут в равной степени применимы и к его ближайшим соратникам, которые могут находиться с ним на борту.
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"После получения запроса гарантируется невозвращение заявителя в страну его происхождения или в место, где его жизни, безопасности или свободе угрожает опасность", - говорится в сообщении секретариата правительства о наличии оснований для предоставления Моралесу статуса беженца, который также был опубликован в понедельник.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
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