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РИА Новости

Отец Ассанжа рассказал о состоянии здоровья сына

10:03 12.11.2019 (обновлено: 11:34 12.11.2019)
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© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж чувствует себя очень плохо, заявил в интервью РИА Новости его отец Джон Шиптон.

"Он в плохом состоянии. После стольких лет преследований его здоровье сильно пострадало. Мы надеемся, что он сможет восстановиться, если обстоятельства быстро изменятся", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в британской тюрьме Ассанжу оказывают медицинскую помощь, но юристы настаивают на консультациях тех врачей, которых выберет сам заключенный.
В субботнем интервью Daily Mail Шиптон заявлял, что сыну грозит смерть.
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Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан в ходе боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж отрицал эти обвинения. По его словам, женщины, подавшие на него заявление, действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по ордеру, выданному в 2012-м за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
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Первого мая журналиста приговорили к 11 месяцам и двум неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. После этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Штаты.
В конце мая Ассанжа перевели в медицинское отделение Белмарша. По словам его адвоката, журналист чувствовал себя настолько плохо, что "с ним было невозможно вести нормальную беседу".
Читайте полный текст интервью Джона Шиптона >>
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Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияВ мире
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