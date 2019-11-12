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РИА Новости

Отец основателя WikiLeaks: передайте мое почтение Владимиру Путину

11:00 12.11.2019
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© AFP 2019 / Greg WoodОтец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон
Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон
© AFP 2019 / Greg Wood
Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон. Архивное фото
Новые слушания об экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначены на 18 ноября. Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер ранее заявил о том, что Ассанж страдает от психологических пыток и его здоровье может не выдержать. О том, в каком состоянии находится Ассанж, будет ли он просить политического убежища в России и будут ли Швеция и Великобритания выплачивать финансовые компенсации, в интервью РИА Новости рассказал отец Ассанжа Джон Шиптон.
– Когда вы в последний раз видели своего сына?
– В прошлую среду. Я провел два часа с Джулианом после обеда. Он в плохом состоянии. После стольких лет преследований его здоровье сильно пострадало. Мы надеемся, что он сможет восстановиться, если обстоятельства быстро изменятся.
– Просили ли вы через адвокатов о срочной медицинской помощи Ассанжу?
– В тюрьме ему оказывают медицинскую помощь. Но мы настаиваем на том, что такая помощь должна быть оказана теми врачами, которых выберет сам Джулиан.
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– Согласны ли вы с мнением спецдокладчика о том, что Ассанж может умереть от таких психологических пыток?
– Да, я полностью разделяю это мнение. Нильс Мельцер жестко выражает свое мнение, и оно всегда подкреплено экспертизой и знаниями.
– Он также заявил, что власти Великобритании на самом деле наказывают Ассанжа за то, что он опубликовал информацию, и что это не имеет ничего общего с обвинениями в его адрес.
- Это правда. Судебного преследования по существу против Джулиана нет. Он не сделал ничего плохого. Единственные обвинения, выдвинутые против него Великобританией, являются экстерриториальными. Джулиан не был в США. Он был в Англии. Публикации касались Европы. И это европейская проблема. Есть ограничения на распространение юрисдикции, выпущенные Европарламентом и официальными европейскими лицами, с тем, чтобы преследования Джулиана остановились.
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– Полагаете ли вы, что он может сейчас запросить убежища в третьей стране, к примеру, в России?
– Я хотел бы, чтобы Джулиан вернулся домой к своей семье, ко мне, к своей матери, а это все находится в Австралии. Вы знаете, я бы хотел поехать в Россию. Джулиан путешествовал там по Транссибирской магистрали. Но я бы хотел, чтобы он вернулся домой.
– Как вы оцениваете работу Джулиана за все годы? Вы гордитесь своим сыном? По-вашему, он все правильно сделал?
– Да, даже обсуждению не подлежит тот факт, что то, что он сделал, ценно для миллионов людей. Я приведу вам один пример. Жители архипелага Чагос были брошены Великобританией на Маврикии. А затем один из островов был передан США для постройки базы военно-воздушных сил, которая называется Диего Гарсия. На основе данных и информации, которую обнародовали на WikiLeaks, представители Чагоса передали дело в Международный суд ООН, где выиграли дело против Великобритании.
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– Вы заинтересованы в том, чтобы связаться с российскими властями и попросить у них помощи напрямую? Попросить их предоставить Джулиану убежище?
– Я был бы заинтересован, да. Но сейчас я хочу, чтобы он вернулся домой. Вы знаете, у него есть дети, которые не видели его несколько лет. Это плохо. Если только мы все не эмигрируем в Россию. Но это будет тяжело. Вы знаете, я восхищаюсь президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. И если вы увидите их, передайте им мое почтение.
– Группа экспертов ООН по внесудебным задержаниям потребовала от Швеции и Великобритании выплатить Ассанжу компенсации за годы преследований. Обращались ли представители стран к вам по этому поводу?
– Нет, пока нет. Ни слова о компенсациях. Только продолжение судебных преследований.
– Чувствуете ли вы давление в связи с вашей деятельностью?
– Нет. У меня просто есть задача, благородное дело борьбы за ребенка. Я уверен, вы ожидали бы то же самое от своего отца.
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Арест Джулиана АссанжаСергей ЛавровWikiLeaksДжулиан АссанжВладимир ПутинИнтервью - Авторы
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