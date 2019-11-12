В секторе Газа отменили занятия в школах после израильского удара

ГАЗА, 12 ноя - РИА Новости. Занятия во всех школах сектора Газа, где Израиль нанес удар по дому палестинского командира, отменены во вторник.
Как сообщило министерство образования, также отменены занятия в некоторых высших учебных заведениях анклава.
Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило, что два человека погибли, один из них командир палестинской группировки "Исламский джихад", в результате удара израильских военных по его дому.
Как подтвердила канцелярия главы кабмина Израиля, целью атаки было уничтожение командира "Исламского джихада" в Газе, она была одобрена премьер-министром и министром обороны. "Он был ответственен за множество террористических атак и запуск ракет по израильской территории в последние месяцы и планировал новые нападения", - говорится в ее заявлении.