В секторе Газа отменили занятия в школах после израильского удара

Как подтвердила канцелярия главы кабмина Израиля, целью атаки было уничтожение командира "Исламского джихада" в Газе, она была одобрена премьер-министром и министром обороны. "Он был ответственен за множество террористических атак и запуск ракет по израильской территории в последние месяцы и планировал новые нападения", - говорится в ее заявлении.