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РИА Новости

В секторе Газа отменили занятия в школах после израильского удара

09:53 12.11.2019 (обновлено: 09:55 12.11.2019)
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© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa Военные ХАМАС в секторе Газа
Военные ХАМАС в секторе Газа
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Военные ХАМАС в секторе Газа
ГАЗА, 12 ноя - РИА Новости. Занятия во всех школах сектора Газа, где Израиль нанес удар по дому палестинского командира, отменены во вторник.
Как сообщило министерство образования, также отменены занятия в некоторых высших учебных заведениях анклава.
Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило, что два человека погибли, один из них командир палестинской группировки "Исламский джихад", в результате удара израильских военных по его дому.
Как подтвердила канцелярия главы кабмина Израиля, целью атаки было уничтожение командира "Исламского джихада" в Газе, она была одобрена премьер-министром и министром обороны. "Он был ответственен за множество террористических атак и запуск ракет по израильской территории в последние месяцы и планировал новые нападения", - говорится в ее заявлении.
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