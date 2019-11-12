Косачев прокомментировал предоставление Мексикой убежища Моралесу

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Мексика проявила суверенную самостоятельность, решив предоставить убежище и статус беженца подавшему в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесу.
Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии. Моралес ранее сообщил о том, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище. Эбрард отметил, что согласно действующим международным конвенциям, Эво Моралес находится под защитой Мексики.
"Мексика, в отличие от многих других стран Латинской Америки, проявила суверенную самостоятельность, приняв решение о предоставлении убежища и, в последующем, статуса беженца бывшему президенту Боливии Моралесу", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
"Подозреваю, что гонять его за непокорность американской доктрине Монро предполагалось по всему региону до скончания века. Чтоб другим неповадно было. Не получилось. Браво, Мексика! Браво, независимость!", - добавил сенатор.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената. Моралес уже покинул страну.