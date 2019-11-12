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РИА Новости

Мексика предоставила Моралесу политическое убежище

00:13 12.11.2019 (обновлено: 07:20 12.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МЕХИКО, 12 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
"Только что я принял звонок президента Моралеса. Он ответил на наше предложение и запросил устно и формально политическое убежище у нашей страны", — заявил Эбрард журналистам.
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Министр ранее заявил, что страна готова предоставить убежище Моралесу на территории посольства Мексики в Ла-Пасе, где уже находятся 20 чиновников и депутатов.
По словам Эбрарда, в соответствии с законом и согласно решению секретариата правительства и министра Ольги Санчес Кордеро, МИД решил предоставить Моралесу политическое убежище ввиду гуманитарных причин и экстренной ситуации, которая сложилась в Боливии, где его жизни и здоровью угрожает опасность.
Министр попросил поддержки сената в этом решении и сообщил, что правительство Мексики обращается к МИД Боливии с тем, чтобы согласно международному праву Моралесу была предоставлена охранная грамота и даны гарантии того, что жизнь, здоровье и свобода экс-президента не будут поставлены под угрозу.
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"Об этом решении мы сообщили Организации американских государств и ООН. Призываем в соответствии с международными договорами и соглашениями к международной защите жизни, свободы и здоровья Эво Моралеса", — добавил Эбрард.
Сам Моралес ещё раз призвал граждан не поддаваться на провокации и остановить насилие.
"Прошу мой народ беречь мир и не совершать насилие под влиянием отдельных групп, которые хотят разрушить верховенство закона", — написал он в своем Twitter, призвав решать любое расхождение путем диалога.
Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что Перу открыло воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать Моралеса.

Смена власти в Боливии

Моралес подал в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся после президентских выборов. ЦИК страны по итогам голосования, состоявшегося 20 октября, объявил о победе президента уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса результаты голосования не признал.
В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке, а вслед за ним со своих постов ушли все представители высшего руководства страны.
Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых президентских выборов.
Ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
Эво как… или У кого что Боливия
Вчера, 19:45Акценты
Эво как… или У кого что БоливияИ ведь знал Моралес первое правило, как он их называл, империалистов. Там, где есть что-то ценное, но нет "своего сукиного сына", всегда есть место цветной революции. А у него ‒ нефть, газ. И все это он национализировал. То, что произошло – это классика жанра.
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Смена власти в БоливииБоливияМексикаВ мире
Популярные комментарии
Да, страна бедная, аграрная, но рост ввп в среднем 4,6 Более мнее стабильная. Сейчас придет к власти опозиция и наверно будет рост 10 и она станет промышленной? Или все же бардак и как всегда?
12 ноября, 00:39
Alexandr Alex
712010
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