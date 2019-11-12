Мексика предоставила Моралесу политическое убежище

МЕХИКО, 12 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.
"Только что я принял звонок президента Моралеса. Он ответил на наше предложение и запросил устно и формально политическое убежище у нашей страны", — заявил Эбрард журналистам.
Министр ранее заявил, что страна готова предоставить убежище Моралесу на территории посольства Мексики в Ла-Пасе, где уже находятся 20 чиновников и депутатов.
По словам Эбрарда, в соответствии с законом и согласно решению секретариата правительства и министра Ольги Санчес Кордеро, МИД решил предоставить Моралесу политическое убежище ввиду гуманитарных причин и экстренной ситуации, которая сложилась в Боливии, где его жизни и здоровью угрожает опасность.
Министр попросил поддержки сената в этом решении и сообщил, что правительство Мексики обращается к МИД Боливии с тем, чтобы согласно международному праву Моралесу была предоставлена охранная грамота и даны гарантии того, что жизнь, здоровье и свобода экс-президента не будут поставлены под угрозу.
"Об этом решении мы сообщили Организации американских государств и ООН. Призываем в соответствии с международными договорами и соглашениями к международной защите жизни, свободы и здоровья Эво Моралеса", — добавил Эбрард.
Сам Моралес ещё раз призвал граждан не поддаваться на провокации и остановить насилие.
"Прошу мой народ беречь мир и не совершать насилие под влиянием отдельных групп, которые хотят разрушить верховенство закона", — написал он в своем Twitter, призвав решать любое расхождение путем диалога.
Pido a mi pueblo con mucho cariño y respeto cuidar la paz y no caer en la violencia de grupos que buscan destruir el Estado de Derecho. No podemos enfrentarnos entre hermanos bolivianos. Hago un llamado urgente a resolver cualquier diferencia con el diálogo y la concertación.— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 ноября 2019 г.
Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что Перу открыло воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать Моралеса.
Смена власти в Боливии
Моралес подал в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся после президентских выборов. ЦИК страны по итогам голосования, состоявшегося 20 октября, объявил о победе президента уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса результаты голосования не признал.
В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке, а вслед за ним со своих постов ушли все представители высшего руководства страны.
Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых президентских выборов.
Ряд стран — Венесуэла, Куба, Мексика — заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
Вчера, 19:45АкцентыЭво как… или У кого что БоливияИ ведь знал Моралес первое правило, как он их называл, империалистов. Там, где есть что-то ценное, но нет "своего сукиного сына", всегда есть место цветной революции. А у него ‒ нефть, газ. И все это он национализировал. То, что произошло – это классика жанра.