Мексика предоставила Моралесу политическое убежище

Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018

МЕХИКО, 12 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика в ответ на просьбу подавшего в отставку с поста президента Боливии Эво Моралеса предоставила ему политическое убежище, и призвал международное сообщество гарантировать его безопасность.

"Только что я принял звонок президента Моралеса. Он ответил на наше предложение и запросил устно и формально политическое убежище у нашей страны", — заявил Эбрард журналистам.

Министр ранее заявил, что страна готова предоставить убежище Моралесу на территории посольства Мексики в Ла-Пасе, где уже находятся 20 чиновников и депутатов.

По словам Эбрарда, в соответствии с законом и согласно решению секретариата правительства и министра Ольги Санчес Кордеро, МИД решил предоставить Моралесу политическое убежище ввиду гуманитарных причин и экстренной ситуации, которая сложилась в Боливии, где его жизни и здоровью угрожает опасность.

Министр попросил поддержки сената в этом решении и сообщил, что правительство Мексики обращается к МИД Боливии с тем, чтобы согласно международному праву Моралесу была предоставлена охранная грамота и даны гарантии того, что жизнь, здоровье и свобода экс-президента не будут поставлены под угрозу.

"Об этом решении мы сообщили Организации американских государств и ООН. Призываем в соответствии с международными договорами и соглашениями к международной защите жизни, свободы и здоровья Эво Моралеса", — добавил Эбрард.

Сам Моралес ещё раз призвал граждан не поддаваться на провокации и остановить насилие.

"Прошу мой народ беречь мир и не совершать насилие под влиянием отдельных групп, которые хотят разрушить верховенство закона", — написал он в своем Twitter, призвав решать любое расхождение путем диалога.

Pido a mi pueblo con mucho cariño y respeto cuidar la paz y no caer en la violencia de grupos que buscan destruir el Estado de Derecho. No podemos enfrentarnos entre hermanos bolivianos. Hago un llamado urgente a resolver cualquier diferencia con el diálogo y la concertación. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 11 ноября 2019 г.

Избранный президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что Перу открыло воздушное пространство для мексиканского самолета, который должен забрать Моралеса.

Смена власти в Боливии

Моралес подал в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся после президентских выборов. ЦИК страны по итогам голосования, состоявшегося 20 октября, объявил о победе президента уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса результаты голосования не признал.

В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке, а вслед за ним со своих постов ушли все представители высшего руководства страны.

Вторая вице-спикер сената, представитель оппозиции Жанин Аньес заявила о переходе к ней верховной власти и назначении новых президентских выборов.