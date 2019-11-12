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РИА Новости

Россия готова продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

09:22 12.11.2019 (обновлено: 10:48 12.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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НУР-СУЛТАН, 12 ноя - РИА Новости. Россия будет использовать Байконур для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию до 2030 года, заявил на конференции "Дни космоса в Казахстане" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены вышли с инициативой продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Россия примет решение о возможном продлении эксплуатации МКС в 2020 году. В настоящее время работа станции продлена до 2024 года, обсуждается возможность ее работы до 2028-30 годов.
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Хочу стать космонавтомНур-СултанБайконур (космодром)КазахстанКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинРоссия
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