Россия готова продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

НУР-СУЛТАН, 12 ноя - РИА Новости. Россия будет использовать Байконур для пилотируемых полетов на Международную космическую станцию до 2030 года, заявил на конференции "Дни космоса в Казахстане" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены вышли с инициативой продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Россия примет решение о возможном продлении эксплуатации МКС в 2020 году. В настоящее время работа станции продлена до 2024 года, обсуждается возможность ее работы до 2028-30 годов.