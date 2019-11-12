Предприниматели не рискуют пользоваться льготным НДС для фруктов, пишут СМИ

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Производители и продавцы фруктов и ягод в Производители и продавцы фруктов и ягод в России пока не рискуют воспользоваться льготным НДС, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на поставщиков фруктов и ритейлеров.

Закон, снижающий ставку налога на фрукты и ягоды с 20 до 10%, президент Владимир Путин подписал 2 августа, в силу он вступил 1 октября 2019 года. Но до сих пор не утверждено постановление правительства, которое бы определило перечень фруктов и ягод, на которые распространяется новая ставка. Льготная ставка налога для фруктов и ягод позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов, пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Из-за отсутствия перечня часть компаний продолжает работать по старой ставке, а часть поставщиков, производителей и ритейлеров использует ставку 10%, рассказал изданию гендиректор компании "Южные земли" (производитель яблок, входит в агрохолдинг "АФГ Националь") Олег Рьянов. Но есть риск, что налоговая может счесть применение льготы нарушением и наложить штраф, отметил он, поэтому "Южные земли" рассчитывают НДС по ставке 20%.

Агрохолдинг "Степь" ждет от правительства дополнительных разъяснений, чтобы избежать неверного толкования закона, сказал газете его представитель. По какой ставке работает агрохолдинг, он не уточнил. Крупнейший в Восточной Сибири ритейлер "Командор" применяет ставку 20%, сообщил его представитель Владимир Русанов. По его словам, компания направила запросы в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой разъяснить ситуацию, но ответ ожидается только 10 декабря. Представитель ФНС не ответил на вопросы газеты.

Сложившаяся ситуация создает трудности в работе с партнерами – некоторые ритейлеры не могут принять товар с НДС по ставке 20%, поскольку сами уже перешли на 10%, говорит Рьянов. Это может привести к снижению продаж.