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РИА Новости

Предприниматели не рискуют пользоваться льготным НДС для фруктов, пишут СМИ

09:16 12.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилавок с фруктами на рынке
Прилавок с фруктами на рынке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Прилавок с фруктами на рынке. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Производители и продавцы фруктов и ягод в России пока не рискуют воспользоваться льготным НДС, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на поставщиков фруктов и ритейлеров.
Закон, снижающий ставку налога на фрукты и ягоды с 20 до 10%, президент Владимир Путин подписал 2 августа, в силу он вступил 1 октября 2019 года. Но до сих пор не утверждено постановление правительства, которое бы определило перечень фруктов и ягод, на которые распространяется новая ставка. Льготная ставка налога для фруктов и ягод позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов, пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Из-за отсутствия перечня часть компаний продолжает работать по старой ставке, а часть поставщиков, производителей и ритейлеров использует ставку 10%, рассказал изданию гендиректор компании "Южные земли" (производитель яблок, входит в агрохолдинг "АФГ Националь") Олег Рьянов. Но есть риск, что налоговая может счесть применение льготы нарушением и наложить штраф, отметил он, поэтому "Южные земли" рассчитывают НДС по ставке 20%.
Агрохолдинг "Степь" ждет от правительства дополнительных разъяснений, чтобы избежать неверного толкования закона, сказал газете его представитель. По какой ставке работает агрохолдинг, он не уточнил. Крупнейший в Восточной Сибири ритейлер "Командор" применяет ставку 20%, сообщил его представитель Владимир Русанов. По его словам, компания направила запросы в Федеральную налоговую службу (ФНС) с просьбой разъяснить ситуацию, но ответ ожидается только 10 декабря. Представитель ФНС не ответил на вопросы газеты.
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Сложившаяся ситуация создает трудности в работе с партнерами – некоторые ритейлеры не могут принять товар с НДС по ставке 20%, поскольку сами уже перешли на 10%, говорит Рьянов. Это может привести к снижению продаж.
Минсельхоз должен подготовить поправки в постановление правительства, которым утвержден перечень товаров с НДС по ставке 10%, дополнив его кодами фруктов и ягод, сообщил изданию представитель Минфина. В правительстве ожидают от Минсельхоза внесения проекта постановления, заявил пресс-секретарь премьера Олег Осипов. Минсельхоз работает над проектом – сейчас он на согласовании с заинтересованными ведомствами, рассказал его представитель, готовящиеся изменения будут иметь обратную силу и распространятся на правоотношения, возникшие с 1 октября.
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Министерство сельского хозяйства РФРоссияЭкономика
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