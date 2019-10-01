Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Сегодня вступают в силу изменения в законодательстве, которые скажутся на жизни большинства россиян. О том, что произойдет с зарплатами бюджетников, зачем нужны показатели долговой нагрузки, почему снижают НДС на фрукты и овощи, а пальмовое масло облагают повышенным налогом, — в материале РИА Новости.

Бюджетникам — плюс 4,3 процента

Зарплаты работников бюджетной сферы, не попавших под действие майских указов президента, проиндексируют на 4,3 процента. Это коснется сотрудников казенных, бюджетных и автономных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов отделов кадров, юристов, бухгалтеров.

Средства на это предусмотрены государственным бюджетом. Речь идет о федеральных организациях, но региональные и муниципальные бюджетники тоже не останутся в стороне. В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты с 1 октября как минимум на 4,3 процента. Регионы и муниципалитеты должны были выделить на это соответствующие ресурсы.

В мае 2012 года Владимир Путин поручил за шесть лет поднять зарплаты учителям, социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу до среднего уровня по региону, а врачам, преподавателям вузов и научным работникам — до суммы в два раза больше этого показателя. В февральском послании Федеральному собранию президент напомнил об этих требованиях.

Военным пенсионерам — плюс 6,3 процента

С 1 октября пенсии военных повысятся на два процента — за счет изменения понижающего коэффициента к денежному довольствию. Планировалось увеличение на 4,3 процента (в пределах инфляции), но президент решил еще добавить.

В сумме получится 6,3 процента. Это распространяется на 2,6 миллиона россиян, прошедших службу по контракту или призыву, а также бывших сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС, федеральной противопожарной службы, таможни, органов фельдъегерской связи.

Прибавка рассчитывается индивидуально в зависимости от должности, звания и выслуги лет пенсионера. После индексации средняя пенсия бывших военных и силовиков составит 26,2 тысячи рублей.

Фрукты и овощи вместо масла

На десять процентов снижается НДС на плодово-ягодную продукцию (включая виноград). Отечественные фрукты и ягоды, получив преимущество перед зарубежными, подешевеют.

Кроме того, льготная ставка налога на добавленную стоимость позволит производителям увеличить оборотные средства и направить их на закладку новых садов.

Налог на пальмовое масло, наоборот, повышают — до 20 процентов. В результате подорожают продукты, содержащие этот ингредиент. Дополнительные средства, которые поступят в бюджет от увеличения НДС, можно направить на поддержку производителей молока. Речь идет о сумме порядка пяти миллиардов рублей.

Долговая нагрузка и переводы

Нововведения затронут и сферу кредитования. В первую очередь — микрозаймы: этому рынку регуляторы уделяют все больше внимания. Так, с 1 октября, принимая решение о предоставлении потребительского займа от десяти тысяч рублей и более, микрофинансовые и микрокредитные компании обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН). При выдаче займа клиенту с ПДН больше 50 процентов МФО сама получает дополнительную нагрузку на капитал в размере 50 процентов от суммы займа.

ПДН — это доля платежей по всем кредитам и займам в среднемесячном доходе заемщика. Кредитная организация принимает решение о предоставлении займа или отказе в нем, исходя из этого параметра.

Предполагается, что это сделает дороже кредиты для граждан, уже влезших в долги, и затруднит им доступ к новым заимствованиям, по которым они, скорее всего, не сумеют расплатиться.

Помимо этого, частным МФО с 1 октября запрещено выдавать займы под залог жилья заемщика или иного физлица-залогодателя, доли в праве на общее имущество и права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.