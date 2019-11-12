В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии

"Произошло повреждение трубопровода диаметром 325 мм в тепловой камере в районе дома №25 по улице Глушкова. Сейчас на месте коммунальной аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы. Под отключение попали 22 многоэтажки, социально значимые объекты", - сказали в ведомстве.

По данным администрации города, ограничение будет действовать до пяти часов вечера 12 ноября. К этому времени планируется устранить повреждение. Сейчас в Барнауле минус 10 градусов.