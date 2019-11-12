Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-12T08:26Z
https://ria.ru/20191112/1560830864.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/134899/49/1348994935_0:151:3108:1899_1036x0_80_0_0_6f2dac2271f0d8d4e4a5e30346b3e5d1.jpg
РИА Новости

В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии

08:26 12.11.2019
328
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на город Барнаул в Алтайском крае
Вид на город Барнаул в Алтайском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 12 ноя - РИА Новости. Жители 22 многоквартирных домов, два детсада и два медицинских учреждения остались во вторник без тепла из-за аварии на трубопроводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии Барнаула.
"Произошло повреждение трубопровода диаметром 325 мм в тепловой камере в районе дома №25 по улице Глушкова. Сейчас на месте коммунальной аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы. Под отключение попали 22 многоэтажки, социально значимые объекты", - сказали в ведомстве.
По данным администрации города, ограничение будет действовать до пяти часов вечера 12 ноября. К этому времени планируется устранить повреждение. Сейчас в Барнауле минус 10 градусов.
Снегопад
6 ноября, 12:47
Более 170 населенных пунктов Вологодской области остались без света
000210
Обсудить 0
БарнаулПроисшествия
Рекомендуем
Дежурная часть МЧС
В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
Певец Максим Леонидов
Максим Леонидов: "Всегда занимаюсь только тем, за что могу отвечать"
Аллея в парке
Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
Городская дума и Администрация Барнаула
В Барнауле устранили аварию на трубопроводе
Медсестра в прививочном кабинете
В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
Ребенок на руках у матери
Ученые выяснили, что икота очень важна
Зима
В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
Скорая помощь в Бангладеш
Число погибших при столкновении двух поездов в Бангладеш достигло 16
Пожар в одном из зданий Морозовских казарм в Твери
В Твери загорелось одно из зданий Морозовских казарм
Нурсултан Назарбаев
Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
Пара встречает закат в Санкт-Петербурге
Назван самый фотографируемый город России
Сотрудник МЧС РФ Кубань во время тушения пожара
На Кубани потушили четыре очага лесных пожаров
Последствия ракетных ударов в Секторе Газа.12 ноября 2019
Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил девятикилометровый столб пепла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:31В США не приняли решение о точном количестве военных в Сирии
19:27Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 27 ноября
19:23Во Франции рассказали о сотрудничестве с Россией при реставрации Нотр-Дама
19:21Правительство Ирака направит в парламент проект закона о выборах
19:21Минюст внес чешскую организацию "Человек в беде" в список нежелательных
19:16В ЛНР сомневаются, что Киев примет новый закон о статусе Донбасса
19:13Глава СПЧ призвал разобраться в деле Вересова и Половца
19:11СК проверяет обстоятельства ДТП с полицейским, сбившим пешехода в Воронеже
19:09Лавров: Страны БРИКС отвергают применение силы без санкции Совбеза ООН
19:08Лавров назвал задачу России в ходе председательства в БРИКС
19:06Лавров рассказал о стабилизирующей роли БРИКС на мировой арене
19:05Германия поддержала усилия Египта и ООН по деэскалации в Израиле
19:03В МИД Мексики прокомментировали предоставление убежища Моралесу
19:02В ДНР поддержали предложение ОБСЕ о новых участках отвода сил в Донбассе
18:57Фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда обвинили в экстремизме
18:53Экс-президент США Джимми Картер успешно перенес операцию
18:51ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки
18:50В Новой Зеландии попытались найти "российский след" в выборе птицы года
18:38Ростуризм выступил за паритетность "свободы воздуха" с другими странами
18:36Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса, заявили МИД ДНР
Лента новостейМолния