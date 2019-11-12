Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами

НУР-СУЛТАН, 12 ноя – РИА Новости. Первый президент Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обеспокоен рисками для стратегической стабильности в связи с растущим противостоянием между мировыми державами.

Об этом он заявил, выступая во вторник на V заседании "Астана клуба" - международной дискуссионной площадки в формате политического форума, объединяющего ведущих мировых экспертов, политиков и дипломатов.

"Соперничество между мировыми державами вышло на новый уровень. Взаимные санкции, торговые войны стали нормальностью в текущих отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой. Агрессивная риторика, экономические санкции стали основным языком общения между Западом и Россией", - отметил первый президент Казахстана.

По его мнению, ситуация усугубляется отсутствием постоянных каналов коммуникаций, что подрывает перспективы восстановления стратегической стабильности.