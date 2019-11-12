Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами

НУР-СУЛТАН, 12 ноя – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обеспокоен рисками для стратегической стабильности в связи с растущим противостоянием между мировыми державами.
Об этом он заявил, выступая во вторник на V заседании "Астана клуба" - международной дискуссионной площадки в формате политического форума, объединяющего ведущих мировых экспертов, политиков и дипломатов.
"Соперничество между мировыми державами вышло на новый уровень. Взаимные санкции, торговые войны стали нормальностью в текущих отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой. Агрессивная риторика, экономические санкции стали основным языком общения между Западом и Россией", - отметил первый президент Казахстана.
По его мнению, ситуация усугубляется отсутствием постоянных каналов коммуникаций, что подрывает перспективы восстановления стратегической стабильности.
"Противостояние между мировыми державами автоматически переносится на многие горячие точки Евразии, усложняя и без того сложный процесс мирного урегулирования в Сирии и Украине. А Brexit стал ключевым антиинтеграционным событием последнего времени", - подчеркнул Назарбаев.