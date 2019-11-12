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РИА Новости

Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами

08:21 12.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 ноя – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обеспокоен рисками для стратегической стабильности в связи с растущим противостоянием между мировыми державами.
Об этом он заявил, выступая во вторник на V заседании "Астана клуба" - международной дискуссионной площадки в формате политического форума, объединяющего ведущих мировых экспертов, политиков и дипломатов.
"Соперничество между мировыми державами вышло на новый уровень. Взаимные санкции, торговые войны стали нормальностью в текущих отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой. Агрессивная риторика, экономические санкции стали основным языком общения между Западом и Россией", - отметил первый президент Казахстана.
По его мнению, ситуация усугубляется отсутствием постоянных каналов коммуникаций, что подрывает перспективы восстановления стратегической стабильности.
Нурсултан Назарбаев
08:17
Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
"Противостояние между мировыми державами автоматически переносится на многие горячие точки Евразии, усложняя и без того сложный процесс мирного урегулирования в Сирии и Украине. А Brexit стал ключевым антиинтеграционным событием последнего времени", - подчеркнул Назарбаев.
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Нурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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