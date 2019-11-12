"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Гендиректор Гендиректор "Роскосмоса " Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств, чтобы не допустить новых хищений, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в госкорпорации.

По его словам, выявленные на первом этапе стройки "безобразия" во многом и привели как к расформированию "Спецстроя России" и аресту большинства его руководителей, так и к назначению в "Роскосмос" Рогозина, "который в качестве вице-премьера был основным инструментом президента по борьбе с коррупцией при строительстве космодрома".

Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. По его словам, воруют "сотни миллионов".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств пояснил , что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, во время которого было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.