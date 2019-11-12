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РИА Новости

"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный

07:06 12.11.2019 (обновлено: 14:07 12.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевТехнический комплекс космодрома Восточный
Технический комплекс космодрома Восточный
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Технический комплекс космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный и расходом бюджетных средств, чтобы не допустить новых хищений, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в госкорпорации.
По его словам, выявленные на первом этапе стройки "безобразия" во многом и привели как к расформированию "Спецстроя России" и аресту большинства его руководителей, так и к назначению в "Роскосмос" Рогозина, "который в качестве вице-премьера был основным инструментом президента по борьбе с коррупцией при строительстве космодрома".
Ранее на совещании с членами правительства Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, порядка там до сих пор нет. По его словам, воруют "сотни миллионов".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, во время которого было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.
С июня 2019 года на Восточном ведется строительство второй очереди — под ракету "Ангара".
Стартовый комплекс космодрома Восточный
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96174982830
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий РогозинДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
Сколько нужно ещё украсть, что бы стало понятно, что надо "Голову рыбе" отрезать и "повара" поменять, а не "пробу" снимать (готово не готово). Иначе всё ПРОТУХНЕТ
12 ноября, 07:59
Александр Н_Новгород
7330205
Десять лет контролировал и вот новая стадия жесточайшая, следующая беспрецедентный контроль (((
12 ноября, 08:16
Случайный Прохожий
39200002
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